Fudbaleri Partizana poraženi su od Crvene zvezde rezultatom 2:1 u 177. večitom derbiju odigranom u Humskoj

Posle meča, potpredsednik Partizana Predrag Mijatović ušao je u otvoreni verbalni sukob sa navijačima - ispod lože na zapadnom delu stadiona crno-belih.

Nenad Minaković na 177. večitom derbiju

Mijatović je dan nakon poraza od Zvezde progovorio o svemu:

- Krenuli smo da pravimo nešto drugačije i prezadovoljan sam putem kojim se krećemo. Naravno, da nikada ne mogu biti zadovoljan kad se izgubi, pogotovo od večitog rivala, ali ekipa je pokazala snažan karakter, što mi je baš drago. Momcima se ništa ne može prigovoriti. U 90 procenata slučajeva ekipa bez karaktera bi izgubila ubedljivije posle 0:2, a naša je preokrenula vodenicu na svoju stranu i dominirala u drugom poluvremenu. Napravila je u tom delu igre dosta šansi, kontrolisala dešavanja, imala loptu više u nogama nego Crvena zvezda, a to mi govori da momci imaju ozbiljan kapacitet. Svaka im čast na tome. Rezultat je negativan, što me boli, jer Partizan ne može da bude zadovoljan porazom, ali kad sklonimo rezultat sa strane, sve ostalo je bilo pozitivno. I evo, danas sam došao da pogledam trening prvog tima i meč omladinaca, da osmotrim našu mladost, jer dok traje obnova, nema odmora - uz osmeh priča Mijatović za "Mozzart Sport".

Rapsoloženje mu se ne menja. Kao da se ništa krupno nije desilo prethodnog dana, kao da nije bio derbi, koji je u uvodu pratio veliki disblanas u budžetima klubova, mada nije bila baš tolika razlika na terenu.

- Bilo je tih komentara pred ovaj derbi, biće ih i pred sledeći, to su logične diskusije u medijima, među navijačima, sportskoj javnosti. Dobro je to, pozitivno. Naše raspoloženje je bilo fenomenalno pre meča, dok smo na njemu pokazali da možemo da pobedimo. Ponekad nam fali baš malo. Faktor sreće, koji je bitan u sportu, još nije stigao na našu stranu. Približili smo se i Evropi, sećate se da smo najpre ispali na penale od Kiprana, onda primimo onakav gol u Škotskoj. Apsolutno sam siguran da će sreća preći na našu stranu. Sve što se dešavalo pre i posle debija pokazuje mi da imamo ozbiljan tim i da ćemo na kraju sezone biti radosni.

Čekajte, da li to što kažete znači i – trofej(e)?

- To na kraju sezone znači da ćemo biti u borbi za neku radost. Ne mogu sad da obećam, jer ne volim da obećam pehar, samo sulud čovek može sada da kaže: „Ej, bićemo prvi“. To ni u Realu ne mogu da izjave, ali smo definitivno na pravom putu. Momci su skapirali gde su, primili su DNK Partizana. To kako su reagovali na 0:2, što se nisu uplašili kad su svi mislili da hoće i što su smogli snage da se vrate u meč. Svi ti parametri meni govore da na kraju sezone možemo da budemo zadovoljni i srećni. Da li će to biti titula ili finale kupa, ne znam, ali znam da smo na pravom putu.

Znači li to da su crno-beli prevazišli očekivanja javnosti ili je, možda, Crvena zvezda odigrala ispod maksimuma?

- Čuo sam dosta komentara ljudi za koje znam da su okoreli zvezdaši, baš su prijatno i iznenađeni našim izdanjem i što su posle dugo godina videli – derbi. Pravo rivalstvo, jer razlike između timova nisu kao što su bile ranije. To sugeriše da u našem kadru ima igrača koji su na visokom nivou, kao što ima onih koji mogu više da daju i nalaze se u blagom padu forme, što je normalno, naročito za mladu ekipu. Niti smo mi dali maksimum, niti je Zvezda išla ispod njenog nivoa. Videli smo otvorenu utakmicu i posle dugo vremena derbi sa dosta šansi na obe strane. U prvom poluvremenu su oni bili malo dominantniji, čak i u držanju lopte napravili šanse, mada smo prave prilike imali mi. U drugom poluvremenu, pri negativnom rezultatu, dok su svi očekivali da nas obuzme strah, momci su se digli i to me raduje. Bez obzira što su smo izgubili i što možda moje reči sad izgledaju patetično, bilo bi najpravednije da se završilo nerešeno. A ako bi Partizan trebalo da izgubi neku utakmicu, što nikako ne volim i što mi je katastrofa, onda je „dozvoljeno“ da je izgubi na ovakav način.

Aleksandar Katai na 177. večitom derbiju

Možemo da gledamo na stvarnost i iz druge perpsketive. Sve vreme se čini da je Partizan tu, da flerujte sa boljim rezultaotm, ali kad se podvuče crta od početka 2025: ne zna za pobedu u derbiju, eliminisan je u četvrtfinalu Kupa Srbije, ispao je iz Evrope, a sve mu je to bilo na talonu.

„Dugo sam u fudbalu, pažljivo pratim sve i ništa se ne dešava slučajno. Da bi napravio pomak moraš najpre da analiziraš situaciju i shvatiš gde si. Kad veliki klub kao što je Partizan, uđe u seriju negativnih rezultata, kakva ga je pratila godina – a to nisu samo rezulzati, nego institucionalna i finansijka kriza, koja znači kopals – nemoguće je misliti da to može da se reguliše preko noći, za šest meseci ili za godinu dana. Ne ide to tako“.

Šta želite da kažete?

„Dobro hendlujemo sve situacije koje smo zatekli. Kad su u pitanju finansije, deo duga smo vratili. Već deset mesec nijedna plata nije kasnila ni dan. Počeli smo da plaćamo doprinose, jer su ranije plate bile u neto iznosu, sad su bruto. Dalje, štedimo tako što smanjujemo ugovore igračima i trudimo se da nam ekonomija bude na zdravim nogama. Finansijska kriza je i dalje prisutna, ali kad se radi savesno iz ljubavi i iz znanja, onda se sređuje situacija“.

Navijači će reći – to je u redu, ali nas zanima sportski projekat i kad će Partizan biti pr(a)vi?

- Napravili smo veliki pomak i na tom planu. Siguran sam da su navijači zadovoljni. Naravno da nisu ishodom derbija, ali vide da forsiramo mladost, da klinci dobiju šansu i sve ide finim putem. Daleko smo od cilja, ali. Tačno, nismo prošli u Evropi, međutim, tamo nas nema već tri godine. Pitam se zašto su pojedinci toliko kritični prema nama, kad smo krenuli da oporavljamo klub. Dajte nam malo vremena. Ne morate baš kao prethodnicima, ali dajte makar malo. Partizan je bio u strašno teškom položaju, ne pričamo svaki dan o tome, ne potenciramo, ali ljudi moraju da budu svesni situacije. Zato sam zadovoljan pomacima na planu finansijska, marketinga, infrastrukture u „Zemunelu“. Samo što to ljudi ne vide. Ili neke a zanima, a neke ne zanima.

Pre će biti da je nešto drugo po sredi: vide, ali traže još i prvi gledaju rezultat, a tu se vraćamo na pitanje da nema pobede o derbiju, pehara kupa, plasmana u Evropu.

- Ako pogledamo mečeve sa Zvezdom u 2025, jedan smo odigrali nerešeno, dva smo izgubili, ali nijednom nismo bili inferiorni. Čak smo u aprilu vodili do 80. minuta. Sa mladim timom i novom energijom, Partizan je počeo da se približava mirisu titule, ali još uvek rano. Nedostaju nam neke stvari na kojima ćemo raditi dok se to ne ostvari. Ne mogu sad da obećavam trofeje, ali mogu rad, posvećenost, disciplinu, karakter... Nastavimo li ovim putem, verujem da ćemo na kraju ove sezone biti radosni. To je poruka. Borićemo se kao lavovi, kao što je bio slučaj u poslednjem derbiju“.

Da li je samo borba dovoljna? Utisak da je da potrebno još nešto, nazovite to iskustvom ili sazrevanjem, pa u tom cilju, da li Grobari mogu da budu spokojni da će ovaj tim ostati na okupu kako bi pokušao da naredne godine uradi ono što nije ovog leta, da se plasira u Evropu?

- Pročitao sam negde komentar da navijači Partizana gube strpljenje, ali vidim drugačije. Bez obzira što nismo u Evropi, zadovoljni su, dolaze redovno na stadion, kreiraju povoljan ambijent, što se nije dešavalo godinama. Sviđa im se karakter ovih momaka, shvatili su da se dešava nešto novo i da je naš tim lepo gledati. Čak su mi i prijatelji rekli da u Partizanovoj ekipi nema straha, ali ima personalitija. E, to volim! Naša ideja da se sačuva ovaj tim, a kad bude došao trenutak za odlaske da to budu ozbiljni transferi. Odmah da kažem: niko od nosilaca neće otići na zimu, osim ako neko ne plati izlazne klauzule. Ranije smo imali primere jeftinih prodaja, ali ja sam tu malo drčan, čak i bezobrazan, jer hoću da naši igrači, kad se otisnu van granice, odu u jake lige i velike klubove, što je onda pozivnica i za druge kupoce. Tako se popravlja imidž. Perfika koja je napravila taj imidž.

Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda

Nameće se logično pitanje: ako ne planirate prodaju u predstojećem prelaznom roku, kako ćete živeti, obezbediti sredstva za plate, izmirivanje dugova prema poveroiocima?

- Snalazimo se. Pomaže nam država. Prodali smo neke igrače, imamo sponzorske ugovore koje smo potpisali, drugi će doći, smanjujemo plate, krešemo troškove. Trudimo se da rasteretimo budžet i na tom putu nam pomaže država. Moram to da kažem koliko god da je nepopularno, ali je fakat. Ne znam zašto je to tabu tema - rekao je Mijatović.

