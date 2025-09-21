ČUKARIČKI POBEDIO TSC: Ekipa sa Banovog brda prekinula niz od dva poraza i skočila na peto mesto
Fudbaleri Čukaričkog pobedili su večeras na svom terenu TSC 4:2, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
TSC je poveo u 14. minutu golom Saše Jovanovića, a Čukarički je izjednačio pogotkom koji je Sambu Sisoko postigao u 23. minutu na asistenciju Slobodana Tedića.
Tedić je šest minuta kasnije doneo vođstvo domaćima iz jedanaesterca, a prednost je udvostručio Uroš Miladinović u 55. minutu.
TSC je smanjio zaostatak golom Sabolča Mezeija u 76. minutu, a konačan rezultat postavio je Tedić, svojim drugim golom na utakmici u trećem minutu nadoknade vremena.
Ekipa iz Bačke Topole utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Bojan Dimoski.
Čukarički je prekinuo niz od dva poraza i posle četvrte pobede u ligi zauzima peto mesto na tabeli sa 13 bodova.
TSC je pretrpeo četvrti poraz i deveti je sa 11 bodova.