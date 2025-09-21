Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su večeras na svom terenu TSC 4:2, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

 TSC je poveo u 14. minutu golom Saše Jovanovića, a Čukarički je izjednačio pogotkom koji je Sambu Sisoko postigao u 23. minutu na asistenciju Slobodana Tedića.

Tedić je šest minuta kasnije doneo vođstvo domaćima iz jedanaesterca, a prednost je udvostručio Uroš Miladinović u 55. minutu.

TSC je smanjio zaostatak golom Sabolča Mezeija u 76. minutu, a konačan rezultat postavio je Tedić, svojim drugim golom na utakmici u trećem minutu nadoknade vremena.

Ekipa iz Bačke Topole utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Bojan Dimoski.

Čukarički je prekinuo niz od dva poraza i posle četvrte pobede u ligi zauzima peto mesto na tabeli sa 13 bodova.

TSC je pretrpeo četvrti poraz i deveti je sa 11 bodova.

