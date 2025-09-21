Slušaj vest

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezdeŠerif Endiaje imao je idealan debi za svoj novi klub Samsunspor, pošto je već na prvoj utakmici uspeo da se upiše u strelce!

U susretu šestog kola turske Superlige protiv Karagumruka, sjajni napadač je pogodio mrežu u 54. minutu i tako pokazao da se brzo privikao na novi klub.

Šerif Endijaj pripreme FK Crvena zvezda u Austriji 2025. Foto: Dragan Tesic

Šerif Endiaje je svojim učinkom nagovestio da bi mogao da bude veliko pojačanje Samsunspora i da nastavi golgeterski niz koji ga prati tokom čitave karijere.

