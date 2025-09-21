Katalonci ubedljivi na svom terenu!
dominacija
LA LIGA: Barselona raznela Hetafe!
Slušaj vest
Junak pobede bio je Feran Tores, koji je sa dva pogotka u prvom poluvremenu trasirao Barsi put ka trijumfu.
Barselona - Inter Foto: Andrea Amato/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Najpre je pogodio u 15, a onda i u 34. minutu, nakon čega je u ranoj fazi sve bilo rešeno.
U drugom poluvremenu tačku je samo stavio Dani Olmo prelepim pogotkom u 62. minutu.
Barsa se vratila na drugo mesto sa 13 osvojenih bodova.
Hetafe je ostao na osmom mestu sa devet bodova na svom kontu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši