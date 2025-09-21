Slušaj vest

Fudbaleri Barselone zatvorili su 5. kolo španske La Lige pobedom nad Hetafeom rezultatom 3:0 (2:0).

Junak pobede bio je Feran Tores, koji je sa dva pogotka u prvom poluvremenu trasirao Barsi put ka trijumfu.

Barselona - Inter Foto: Andrea Amato/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najpre je pogodio u 15, a onda i u 34. minutu, nakon čega je u ranoj fazi sve bilo rešeno.

U drugom poluvremenu tačku je samo stavio Dani Olmo prelepim pogotkom u 62. minutu.

Barsa se vratila na drugo mesto sa 13 osvojenih bodova.

Hetafe je ostao na osmom mestu sa devet bodova na svom kontu.

Ne propustiteFudbalINTER STREPIO, ALI IPAK SLAVIO: Neroazuri srušili Sasusolo na "Meaci"!
profimedia-1039218414.jpg
Ostali sportoviŽETVA MEDALJA: Kik-boks reprezentacija Srbije osvojila 19 odličja na juniorskom Evropskom prvenstvu u Italiji
Kik-boks
KošarkaSFEROPULOS JASAN NAKON PORAZA NA KRITU: Trener Crvene zvezde otvorio sve karte!
ZVEZDA-ARMANI_36.JPG
FudbalLALATOVIĆ DUBOKO POTRESEN ZBOG MILOVANOVIĆA: Nadam se da je naš Dejan sa anđelima gore...
Nenad Lalatović

BONUS VIDEO:

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir