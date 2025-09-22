Slušaj vest

Novi klub, stare navike!

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović nastavlja da oduševljava u Kataru.

Al Rajan je ubedljivo savladao Al Ahli 3:0, a u listu strelaca na ovom meču upisao se Mitrović, koji je postigao drugi gol na ovom meču.

Odlično je odreagovao srpski golgeter nakon što se lopta odbila od prečke, ušunjao se i glavom rutinski zatresao mrežu.

Mitar je tako postigao gol u drugoj uzastopnoj utakmici za Al Rajan, pošto je prethodne sedmice bio strelac na debiju protiv SK Katara (1:1).

Pokazao je srpski reprezentativac da se vraća u golgetersku formu, što sigurno raduje selektora Dragana Stojkovića Piksija pred meč odluke sa Albanijom u Leskovcu.

Pogledajte drugi gol Mitrovića za Al Rajan:

Kurir sport

