Drugi meč zaredom srpski napadač bio strelac za Al Rajan.
mašina
MITAR NASTAVLJA DA REŠETA I U KATARU! Reprezentativac Srbije ponovo zatresao mrežu i obradovao Piksija pred meč odluke!
Slušaj vest
Novi klub, stare navike!
Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović nastavlja da oduševljava u Kataru.
Al Rajan je ubedljivo savladao Al Ahli 3:0, a u listu strelaca na ovom meču upisao se Mitrović, koji je postigao drugi gol na ovom meču.
Odlično je odreagovao srpski golgeter nakon što se lopta odbila od prečke, ušunjao se i glavom rutinski zatresao mrežu.
Mitar je tako postigao gol u drugoj uzastopnoj utakmici za Al Rajan, pošto je prethodne sedmice bio strelac na debiju protiv SK Katara (1:1).
Pokazao je srpski reprezentativac da se vraća u golgetersku formu, što sigurno raduje selektora Dragana Stojkovića Piksija pred meč odluke sa Albanijom u Leskovcu.
Pogledajte drugi gol Mitrovića za Al Rajan:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši