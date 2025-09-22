Slušaj vest

Počinje nova evropska jesen za fudbalere Crvene zvezde, koji u sredu od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju škotski Seltik, u prvoj utakmici grupne faze Lige Evrope.

Fudbaler Crvene zvezdeTomas Handel pozvao je navijače da u što većem broju ispune tribine popularne Marakane.

Tomas Handel, fudbaler Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Navijači u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molim vas, dođite u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu - poručio je Tomas Handel.

Fudbaleri Crvene zvezde u sjajnoj atmosferi dočekuju duel protiv Seltika na otvaranju Lige Evrope. Crveno-beli su za vikend slavili na gosotujućem terenu protiv Partizana, savladavši najvećeg rivala rezultatom 2:1.

Izabranici trenera Vladana Milojevića prikazali su sigurnu i na momente dominantnu igru u 177. večitom derbiju, gde su imali nekoliko izglednih prilika za znatno ubedljiviji trijumf. Bez obzira na sve, fudbaleri Crvene zvezde nastavili su seriju pobeda nad veliki rivalom.

Karte za utakmicu između Crvene zvezde i Seltika prodaju se od četvrtka i mogu se nabaviti onlajn i na blagajnama kluba u Ljutice Bogdana 1A, svakog dana od 10.00 do 18.00 časova, a na dan utakmice od 12.00 sati, pa do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever /Jug – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara

Aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede ulaznice za sva četiri evropska meča po ceni od tri. Cene su sledeće:

Sever /Jug – 3.600 dinara

Istok – 6.600 dinara

Zapad – 7.800 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 24.000 dinara