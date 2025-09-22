GRMI MILE KITIĆ NA HRVATSKOM STADIONU! Hit scena u komšiluku: Trener daje izjavu, a "Plava ciganka" odjekuje u pozadini!
Gorica je u nedelju na svom terenu savladala Slaven Belupo u okviru sedmog kola SuperSport HNL-a i tako zabeležila drugi vezani trijumf u domaćem šampionatu, pošto je u prethodnom kolu šokirala favorizovani Dinamo na Maksimiru.
Ekipa trenera Marija Carevića sada je na četvrtom mestu, sa dva boda manje od drugoplasiranog Hajduka i bodom manje od Lokomotive koja je trenutno treća.
Nakon meča trener Carević sumirao je utiske uz čuveni hit Mileta Kitića. Naime, dok je trener Gorice davao izjavu za medije, na stadionu je odjekivao čuveni hit srpskog pevača "Plava ciganka".
Pogledajte ovu urnebesnu scenu:
Zanimljivo, Kitić je veoma popularan među brojnim hrvatskim fudbalerima. Podsetimo, sadašnji tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, 2007. godine bio je suspendovan u Šalkeu, jer je uoči utakmice do ranih jutarnjih sati zajedno sa saigračem Mladenom Krstajićem bio na Kitićevom nastupu u Nemačkoj.
Kurir sport