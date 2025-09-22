PRELEP GEST FUDBALERA CRVENE ZVEZDE OBILAZI SRBIJU! Dobili su premije za pobedu u derbiju, a oni novac prosleđuju u humanitarne svrhe!
Nakon meča fudbaleri su pokazali da imaju veliko i humano srce i saopštili da će celokupni iznos donirati u humanitarne svrhe. Priredili su igrači radost svojim navijačima, ali ih i učinili ponosnim još jednim potezom.
Upravo zato će premije u iznosu od 200 hiljada evra podeliti na četiri dela i pružiti pomoć onima koji se bore sa najvažnijim životnim bitkama.
Naši navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za lečenje ovih dečaka i devojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvezdaša i pomognu baš njima.
Viktor Miletić je dečak koji se već dugo bori sa teškom bolešću i njemu će biti donirano 100 hiljada evra.
Za lečenje Lazara Maksimovića igrači će donirati 65 hiljada evra.
Crveno-beli će pomoć pružiti i Mariji Mitrović, a donacija će iznositi 25 hiljada evra.
Četvrti deo premija, iznos od 10 hiljada evra će biti prosleđen devojčicama Petri i Veri Vojnović.
