Nakon meča fudbaleri su pokazali da imaju veliko i humano srce i saopštili da će celokupni iznos donirati u humanitarne svrhe. Priredili su igrači radost svojim navijačima, ali ih i učinili ponosnim još jednim potezom.

Upravo zato će premije u iznosu od 200 hiljada evra podeliti na četiri dela i pružiti pomoć onima koji se bore sa najvažnijim životnim bitkama.

Naši navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za lečenje ovih dečaka i devojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvezdaša i pomognu baš njima.

Viktor Miletić je dečak koji se već dugo bori sa teškom bolešću i njemu će biti donirano 100 hiljada evra.

Za lečenje Lazara Maksimovića igrači će donirati 65 hiljada evra.

Crveno-beli će pomoć pružiti i Mariji Mitrović, a donacija će iznositi 25 hiljada evra.

Četvrti deo premija, iznos od 10 hiljada evra će biti prosleđen devojčicama Petri i Veri Vojnović.

