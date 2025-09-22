Slušaj vest

Prokletstvo Arona Remzija je naziv koji su mediji i navijači dali nizu bizarnih podudarnosti između postignutih golova od strane ovog velškog fudbalera i smrti poznatih ličnosti. Ideja je da kad god Remzi postigne gol, u roku od nekoliko dana umre neka slavna osoba.

Od Dejvida Bouvija, Osame Bin Ladena, Stiva Džobsa ili Robina Vilijamsa, sada se dogodilo i to da je Đorđo Armani, legendarni italijanski modni dizajner i vlasnik Košarkaškog kluba Olimpija Milano - preminuo samo četiri dana kasnije od postignutog gola Remzija u dalekom Maksiku.

Naime, Aron Remzi nastupa za meksički UNAM Pumas i nedavno je, 1. septembra 2025. godine, postigao gol u pobedi svog tima protiv Atlasa. Koincidencija je ta da je Armani preminuo 4. septembra.

Ko je Eron Remzi?

Eron Remzi je profesionalni fudbaler iz Velsa, koji je većinu svoje karijere proveo kao vezni igrač. Bio je poznat po svom trčanju bez lopte, radu na terenu i sposobnosti da postigne gol. Međutim, medijska pažnja nije uvek bila vezana za njegovu igru – već za tzv. "prokletstvo" koje je pratilo njegove golove.

Lista preminulih nakon gola Remzija:

Osama bin Laden - ubijen 2. maja 2011, dan nakon što je Remzi postigao gol.

Stiv Džobs - preminuo 5. oktobra 2011, tri dana nakon Remzijevog gola.

Moamer Gadafi - ubijen 20. oktobra 2011, dan nakon Remzijevog gola.

Vitni Hjuston - umrla 11. februara 2012, istog dana kada je Remzi postigao gol.

Robin Vilijams - preminuo 11. avgusta 2014, dan nakon Remzijevog gola.

Dejvid Bouvi - umro 10. januara 2016, dan nakon Remzijevog gola.

Alan Rikman - preminuo 14. januara 2016, dan nakon što je Remzi ponovo postigao gol.

Đorđo Armani - preminuo 4. septembra 2025. godine, četiri dana nakon što je Remzi postigao gol u dresu Pumasa.

Kako je počelo "prokletstvo"?

Sve je počelo kada su ljudi primetili da nakon što Remzi postigne gol, u roku od nekoliko dana umre neka poznata osoba. U početku su to bile samo slučajnosti, ali kako se broj podudarnosti povećavao, počela su nagađanja i teorije zavere.

"Prokletstvo Erona Remzija" je tipičan primer modernog mita koji je nastao iz kombinacije medijske pažnje, teorija zavere itd... Reč je naravno o čistoj koincidenciji od koje je napravljen - loš mit.

