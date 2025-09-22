Slušaj vest

Predsednik Kairata Tursengali Alaguzov obećao je igračima, da ukoliko pobede Real Madrid svima će kupiti automobil.

Kazahstanski multimilioner uglavnom ispuni sva svoja obećanja, što je i pokazao u nekoliko navrata ranije.

Sve je oduševila informacija da je Alaguzov kupio 100 stanova za svoje radnike, a priča se da je za taj poduhvat potrošio 4.200.000 dolara.

Kairat je porazom započeo svoje takmičenje u Ligi šampiona, gde su u Lisabonu poraženi od Sportinga sa 4:1.

Prethodno su senzacionalno eliminisali Seltik nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca u plej-ofu za Ligu šampiona.

Upravo Seltik gostuje Crvenoj zvezdi u utakmici 1. kola Lige Evrope u sredu od 21 čas.

