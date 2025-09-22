Kairat dočekuje Real Madrid u 2. kolu Lige šampiona
LIGA ŠAMPIONA
AKO SRUŠE KRALJA, SVIMA PO AUTO: Fudbaleri Kairata dobili ekstra motivaciju pred dolazak slavnog Reala!
Predsednik Kairata Tursengali Alaguzov obećao je igračima, da ukoliko pobede Real Madrid svima će kupiti automobil.
Kazahstanski multimilioner uglavnom ispuni sva svoja obećanja, što je i pokazao u nekoliko navrata ranije.
Sve je oduševila informacija da je Alaguzov kupio 100 stanova za svoje radnike, a priča se da je za taj poduhvat potrošio 4.200.000 dolara.
Kairat je porazom započeo svoje takmičenje u Ligi šampiona, gde su u Lisabonu poraženi od Sportinga sa 4:1.
Prethodno su senzacionalno eliminisali Seltik nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca u plej-ofu za Ligu šampiona.
Upravo Seltik gostuje Crvenoj zvezdi u utakmici 1. kola Lige Evrope u sredu od 21 čas.
