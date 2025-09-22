Slušaj vest

Potpredsednik FK PartizanPredrag Mijatović izjavio je da ne zna gde su u ovom momentu nalazi fudbaler tog tima Aldo Kalulu.

Prema njegovim rečima, Kalulu se prema Partizanu poneo neprofesionalno:

- Ne znam gde je Kalulu. Trebalo je da bude na treningu, kao profesionalac koji se nalazi na platnom spisku Partizana, međutim, pre desetak dana je bez dozvole kluba i bez dozvole trenera, otišao. Ne znam da li da bi pregovarao sa nekim, ali se u našem sportskom centru posle toga nije pojavljivao. Pretpostavljam da želi sam sebi da pronađe rešenje, ali je suština da se danima nije pojavljivao. Njegov menadžer je od mene tražio dozvolu da pregovara sa nekim klubovima. Naravno, tu dozvolu mu nikad nisam dao, zato što smatram da igrač koji je pod ugovorom sa Partizanom ne može ode tek tako i fizički pregovara, sve dok zainteresovana strana nama ne pošalje zvanični dopis da ga traži - rekao je Mijatović za "Mozzart sport".

Kalulua nije bilo u protokolu na poslednje tri utakmice, te je jasno stavljeno do znanja da se ne računa na njega.

- Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj proceni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cveta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cveta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, videćemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju - rekao je Mijatović.

