BENZEMA IMA PONUDU IZ EVROPE: Legendarni golgeter ponovo u Ligi šampiona?
Žoze Murinjo je preuzeo Benfiku i među prvim željama mu je da u svojim redovima vidi Karima Benzemu.
Kako piše "France Goal", portugalski stručnjak ima ambiciju da na zimu dovede iskusnog napadača, koji bi bio lider ovog projekta.
Svojim iskustvom bi bio produžena ruka Murinju na terenu, a pritom se radi o proverenom golgeteru koji garantuje golove.
Benzema je ušao u poslednju godinu ugovora sa Al Itihadom i Benfika bi za njegovu slobodu morala da plati između pet i sedam miliona evra.
Ali, morao bi i Francuz da podnese finansijsku žrtvu, jer plata u Lisabonu ne bi bila ni približna kao u Saudijskoj Arabiji.
Ukoliko bi se ovaj transfer zaista dogodio u januaru, Benfika bi mogla da ga registruje za preostala dva meča u Ligi šampiona, a to znači da bi bivši reprezentativac Galskih petlova išao na megdan Realu, gde je postao prava legenda.
BONUS VIDEO: