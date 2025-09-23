Slušaj vest

Žoze Murinjo je preuzeo Benfiku i među prvim željama mu je da u svojim redovima vidi Karima Benzemu.

Kako piše "France Goal", portugalski stručnjak ima ambiciju da na zimu dovede iskusnog napadača, koji bi bio lider ovog projekta.

1/11 Vidi galeriju Karim Benzema Al Itihad Foto: www.www.ittihadclub.sa

Svojim iskustvom bi bio produžena ruka Murinju na terenu, a pritom se radi o proverenom golgeteru koji garantuje golove.

Benzema je ušao u poslednju godinu ugovora sa Al Itihadom i Benfika bi za njegovu slobodu morala da plati između pet i sedam miliona evra.

Ali, morao bi i Francuz da podnese finansijsku žrtvu, jer plata u Lisabonu ne bi bila ni približna kao u Saudijskoj Arabiji.

Ukoliko bi se ovaj transfer zaista dogodio u januaru, Benfika bi mogla da ga registruje za preostala dva meča u Ligi šampiona, a to znači da bi bivši reprezentativac Galskih petlova išao na megdan Realu, gde je postao prava legenda.

