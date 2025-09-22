Slušaj vest

Mančester siti je bio blizu pobede protiv velikog rivala.

"Građani" su na "Emiratima" vodili od 9. minuta golom Erlinga Halanda i bili pred pobedom sve do nadoknade, kada je Martineli u 93. minutu doneo bod Arsenalu..

Bernardo Silva je posle meča izjavio da su igrači Sitija ostali bez snage u završnici, zato što su samo dva i po dana ranije igrali meč Lige šampiona protiv Napolija (2:0).

"Da smo izgubili, ne bih ovo govorio. Ali realnost je da ne možemo doći do jedne od najvažnijih utakmica sezone sa takvim hendikepom u pogledu odmora. Nije pošteno. Imali su pet dana za oporavak, a mi dva i po. U jednoj od najvažnijih utakmica, ovo ne bi trebalo da se dešava", rekao je Portugalac.

Takođe je podelio lične probleme sa kojima se suočavao.

"Nisam bio u savršenoj formi, a ljudi koji nisu igrali na najvišem nivou ne znaju kako je to. Ove utakmice zahtevaju mnogo. Videli smo kako se Husanov povredio. Jednostavno je frustrirajuće što nismo mogli da budemo u svom najboljem izdanju samo zbog odluke o rasporedu".

