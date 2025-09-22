Slušaj vest

Fudbaleri Olimpik Marseja su na svom terenu savladali Pari Sen Žermenu sa 1:0, u okviru petog kola Lige 1.

Marsej je do pobede došao zahvaljujući jedinom pogotku na meču, na startu utakmice.

Igrao se peti minut kada je Naif Agerd pogodio za vođstvo Marseja 1:0. Zanimljivo, to je bio jedini šut u okvir gola fudbalera domaće ekipe.

Konstantno je napadao Pari Sen Žermen, ali nije uspeo da dođe do izjednačenja ili eventualnog preokreta.

Kada je Usman Dembele u pitanju, možda se i ne radi o povredi, već je samo otišao na ceremoniju dodele Zlatne lopte.

Pari Sen Žermen je sada izjednačen sa Monakom, Lionom i Strazburom, svi imaju po 12 bodova i nalaze se u vrhu tabele, dok je Marsej na šestom mestu sa devet bodova.

U nastavku sezone PSŽ dočekuje Okser, dok Marsej gostuje Strazburu.

