Nekadašnji golman Anderson Soareš da Silva, poznatiji kao Neneka, preminuo je u 45. godini života. Tragedija se dogodila na utakmici omladinskih timova, kada mu je iznenada pozlilo dok je pratio duel između Uniaa i Akademije do 17 godina.

Neneka je odmah osetio simptome i sam potražio pomoć, prvo u obližnjoj klinici, a zatim je prebačen u bolnicu Santa Kasa. Ispostavilo se da je pretrpeo srčani udar, a dodatni pregledi su pokazali i aneurizmu aorte.

Lekari su hitno pristupili operaciji na otvorenom srcu, ali, nažalost, uprkos svim naporima, nisu uspeli da ga spasu.

Tokom svoje dve decenije duge karijere, Neneka je branio za brojne brazilske klubove, a jedno vreme je nastupao i u Poljskoj.

- Neneka je bio voljen od svih, uvek je bio lepo raspoložen i spreman da pomogne. Izgradio je zapaženu karijeru, sa važnim uspesima u brazilskom fudbalu, pa uključujući i titule. Uspomene i nasleđe koje je ostavio u sportu će ostati zauvek. Jako je tužno koliko se sve dogodilo iznenada - rekao je predsednik Uniaa gde je i radio Neneka.