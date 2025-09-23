Slušaj vest

Tada veoma mlad i talentovan igrač, kojeg je zapazio i Mančester siti, čiji je član kasnije i postao.

Pratili su ga pehovi po odlasku u inostranstvo, nastavilo se i po povratku u Čukarički, kad je na pripremama na Kipru pre godinu i po dana morao i na operaciju. Nešto duže od očekivanog visokom napadaču rođenom 2000. godine bilo je potrebno da se vrati u formu, koju je nagovestio već na kraju prethodne sezone.

A u ovoj je, kao što je to posle meča i rekao šef stručnog štaba Milan Lešnjak, onaj stari:

„Iskreno, od igrača njegove klase se to i očekuje. Veoma dobro poznajem njegove kvalitete i kako je u stanju da odigra, a osim golova koje je postigao, stigao je i da asistira, pa čak i da izvadi jednu loptu iz gola. Ali, Tedić konstantno dobro igra od početka sezone, njegovo zalaganje na utakmicama i treninzima je za svaku pohvalu. Ali, ponavljam, ovo je ono što od njega i očekujemo“, kazao je na konferenciji za novinare strateg Brđana.

Priznao je Tedić da mu reči šefa struke prijaju, ali da je koncentrisan samo na teren, na kojem se trudi da učini sve kako bi ekipi pomogao da ostvari cilj.

„Za svakog napadača je bitno da daje golove, ali nije to jedino što treba da radim na terenu. Sve je u svrsi postizanja dobrog rezultata i igre pojedinca ne bi iskočile u prvi plan da nema uspeha i podrške čitavog tima. Ovoga puta je možda bilo moje veče, ali će u nekoj drugoj utakmici opet neko od saigrača iskočiti u prvi plan. I smatram da je to naša najveća snaga u ovom momentu, da imamo prilično širok igrački kadar. Eto, pogledajte samo konkurenciju na mojoj poziciji, tu su iskusni Milan Pavkov i ekstratalentovani Luka Đorđević. I još jedna stvar, vrlo bitna, bez koje nema ni rezultata, sjajno se dopunjujemo, a atmosfera u ekipi je odlična“, kazao je najbolji strelac Čukaričkog ove sezone Slobodan Tedić.

Detalji sa prijateljske utakmice Čukarički - Rijeka

Na pitanje da li je ovo njegova najbolja utakmica u karijeri, Tedić se prisetio još jedne:

„Mislim da je to ipak utakmica od pre pet godina u četvrtfinalu Kupa Srbije, kad smo sa 3:2 savladali niški Radnički na Banovom brdu. Sećam se kao da je juče bilo, Čumić je sa dva gola doneo veliku prednost rivalu, ali sam imao tu sreću da potom postignem tri gola. I tu ne bi ništa bilo bez saigrača, sadašnji reprezentativac Srbije Đorđe Petrović odbranio je jedanaesterac. Čuvam loptu sa te utakmice, to je baš lepa uspomena“.

Kad je dosuđen jedanaesterac za Čukarički, mnogi su se začudili da loptu nije uzeo kapiten Marko Docić. Odgovornost je preuzeo Tedić, koji je bio siguran realizator.

„Šef je želeo da izvedem jedanaesterac, iako je Docić gotovo nepogrešiv u ovakvim situacijama. Znači nam svaki gol, svaki bod, u situaciji kad je Super liga ovako izjednačena. Imamo mi još dobrih izvođača penala, ne bi trebalo da vas začudi ako i neko drugi bude šutirao u nastavku sezone“, kazao je Tedić.

Posle trijumfa protiv TSC-a lakše se diše na Banovom brdu. Zanimljivo, ovo je bila prva pobeda Čukaričkog na ovom terenu posle više od deset meseci! Činjenica je da su Brđani određeni broj mečeva kao domaćini igrali na stadionu Voždovca i potom u Pančevu, ali opet taj podatak zvuči zaista neverovatno.

„Nisam znao za to, ali jesam da nam je TSC neugodan rival. I da njih nismo pobedili u poslednjih deset mečeva, a na Banovom brdu od 2019. godine. Nije nas to opterećivalo, ali sigurno nije bilo prijatno kad su gosti poveli, potom imali još jednu, dve odlične prilike. Brzo smo se vratili u igri, mogu da kažem na vreme i preokrenuli u razmaku od samo pet minuta, kad smo postigli dva gola. I to je onaj karakter koji želimo da izgradimo, da budemo tim i u trenucima kad je teško i kad san rival pritisne“.

U smiraj prelaznog roka Čukarički je angažovao trojicu iskusnih igrača, Nemanju Tošića, Srđana Mijailovića i Nemanju Miletića.

„Velika pojačanja, nema dileme, mnogo će nam značiti. U svakom smislu, i igračkom i ljudskom. Tošić i Mijailović su povratnici, dali su već veliki doprinos protiv TSC-a, znaju kako diše ovaj klub. Miletić je povratnik u srpski fudbal, neko čije iskustvo će nam biti od velike koristi. Ali, pred nama je još mnogo rada i moramo da idemo od utakmice do utakmice. Ništa veliko nismo uradili… Sada moramo da razmišljamo samo o gostovanju u Lučanima, protiv ekipe koja je izuztno nezgodna i sa kojom uvek igramo vrlo zanimljive i tesne mečeve“.