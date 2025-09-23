Slušaj vest

Jeličić, koji je postao poznat po stilu komentarisanja koji izaziva puno pažnje i reakcija, ovaj put je govorio o utakmicama sedmog kola hrvatskog šampionata.

Konkretno, utakmica Istre protiv Osijeka koja je završena rezultatom 2:1, bila je inspiracija Jošku Jeličiću.

Fudbaleri Osijeka su promašili mnogo prilika, a u nekim situacijama su sebično završavali akcije, navodi portal "Index".

"Ovo treba rešavati čupanjem ušiju. Šopov, nisi dao gol celo prvenstvo, ali sada hoćeš? Imaš Omerovića, ali to je zarazan virus koji lako pređe na celu ekipu. Potom, Šopov puca, a Jakupović sam na osam metara. Bilo je dosta nervoze jer naravno ja moram pucati, zabio sam jedan gol prošle godine", prokomentarisao je Jeličić i dodao:

"Sada Omerović ne ispoštuje Šopova nego se zabije u trojicu. Posle ćemo videti i Jakupovića koji je isfrustriran jer nije dobio loptu kada je trebalo, nije niti pogledao Omerovića. Momci, to se nekada rešavalo, dođi kod stola za masažu da ti nešto pokažem".

Istra je nakon pobede prestigla Osijek na tabeli i sada je sedma sa osam bodova, dok je poraženi tim ostao na šest bodova.

