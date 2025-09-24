Slušaj vest

Fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske, Usman Dembele (28) osvojio je Zlatnu loptu, prestižnu nagradu koja se dodeljuje najboljem fudbaleru na planeti u prethodnoj sezoni.

Dembele je prošle sezone sa Pari Sen Žermenom osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup, pa je veliko priznanje, čini se zasluženo, završilo u njegovim rukama. Odigrao je Dembele sezonu karijere, postigao 35 golova, upisao 16 asistencija, ispisao istoriju sa svojim klubom i potpuno zasenio konkurenciju.

1/6 Vidi galeriju Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Bivši igrač Pari Sen Žermena, Brazilac Nejmar, nije imao konkretne primedbe na izbor Dembelea (barem javno), ali na konačnu rang listu jeste.

Besan je bio Brazilac što je njegov sunarodnik iz Barselone Rafinja završio na petom mestu, pa je rešio da javno isproziva sve koji su učestvovali u glasanju.

Rafinja u dresu Barselone Foto: David Torres Alcázar / Alamy / Profimedia

"Rafinja na petom mestu, to je previše smešno" napisao je Nejmar na društvenim mrežama.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Brazilac kritikuje dodelu izbor za Zlatnu loptu, uradio je i to prošle godine kada je dodeljena Rodriju, jer je smatrao da je Vinisijus zaslužio priznanje.

Kada je reč o Rafinji, on je bio najbolji strelac Lige šampiona sa 13 postignutih golova, a u svim takmičenjima učestvovao je u 56 golova, što je više od Jamala i Dembelea.

Kurir sport