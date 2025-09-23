Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 21.00 čas otvaraju grupnu fazu Lige Evrope utakmicom protiv Seltika.

Biće to okršaj dva prvaka svojih država, klubova koji su igrali kvalifikacije Lige šampiona. Crvena zvezda i Seltik u utakmicu ulaze sa velikim očekivanjima, a crveno-beli se nadaju da će takmičenje otvoriti pobedom.

Dilema u poslednjoj liniji

Dilema u poslednjoj liniji

Ono što posebno interesuje sve navijače Crvene zvezde, jeste kojih 11 će trener Vladan Milojević izvesti na teren. Izvesno je da to neće biti tim koji je igrao protiv Partizana i slavio u Humskoj, u 177. večitom derbiju.

Gotovo je izvesno da meč protiv Seltika neće početi 17-ogodišnji Vasilije Kostov, dok je pitanje drugog bonusa iz derbija Stefana Lekovića pod znakom pitanja. Naime, prethodnih dana Vladan Milojević je za Seltik uigravao tandem Miloš Veljković i Frenklin Tebo Učena, međutim odlična i sigurna igra Stefana Lekovića naterali su Vladana Milojevića na razmišljanje.

Brazilac Rodrigo odigrao je poslednjih 15 minuta u derbiju, ali je zaradio povredu noge. Naime, snažni defanzivac napustio je Humsku sa krvavom nogom, posle neopreznog starta mladog igrača Partizana Milana Roganovića. Baš iz tog razloga, Brazilac je trenirao smanjenim intenzitetom prethodnih dana, tako da je gotovo izvesno da neće biti u startnoj postavi.

Nemanja Radonjić kao starter

Isto tako, Vladan Milojević ima određenu dilemu i kada su u pitanju bočne pozicije. Nemanja Radonjić je u odličnoj formi i želja navijača je da ga vidi u startnih 11. U prilog mu ide činjenica da je za 38 sekundi provedenih na terenu dao gol Partizanu i tako praktično rešio pitanje pobednika. Opet, ostaje nejasno da li će ga Vladan Milojević staviti u tim, odnosno, da li će igrati po levoj ili desnoj strani.

Pojačanje iz francuskog Tuluza Šavi Babika bio je ozbiljan kandidat za start u meču protiv Seltika, međutim povredio se na jednom od treninga, tako što se sudario sa Brazilcom Brunom Duarteom. Povreda nije teže prirode, ali poziva na oprez, pa je veliko pitanje hoće li reprezentativac Gabona početi utakmicu.

Što se tiče ostalih bočnih igrača, oni su u konkurenciji za ekipu, mada je veliko pitanje, da li su Milson ili Piter Olajinka spremni da počenu utakmicu. Isto se odnosi i na Vladimira Lučića i Jegora Pruceva.

Mora to mnogo bolje - Nair Tiknizjan Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Tiknizjanova forma za brigu

Pojačanje Crvene zvezde iz moskovske Lokomotive Nair Tiknizjan slabom formom i lošim partijama u poslednje vreme, naterao je stručni štab crveno-belih na razmišljanje. Posle odličnog početka sezone, reprezentativac Jermenije rođen u Sankt Peterburgu kao da je potonuo i izgubio samopouzdanje. Posle dvomeča sa Lehom iz Poznanja, Tiknizjan igra neprepoznatljivo. Videlo se to u dvomeču protiv Pafosa, a onda i u derbiju sa Partizanom.

Vladan Milojević ozbiljno razmišlja da ga zadrži na klupi, jer će nasuprot njega biti brza krila Seltika Južnokorejac Hjun Jun Jang i Šveđanin Benjanim Nigren, a možda i Tunižanin Sebastijan Tunekti. Zato bi prednost po levoj strani mogao da dobije Južnokorejac Jung Vu Seol, dok bi na mestu desnog beka startovao Nikola Stanković.

Samo nedelju dana posle utakmice sa Seltikom, fudbalere Crvene zvezde očekuje gosotovanje Portu, još jednom velikom klubu i nekadašnjem osvajaču Lige šampiona. Taj meč zakazan je za četvrtak 2. oktobar, od 21.00 čas na stadionu "Dragao".