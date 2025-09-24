Slušaj vest

Selektor Albanije, Brazilac Silvinjo, naišao je na veliki problem pred utakmicu protiv Srbije.

Srbija će 11. oktobra u Leskovcu biti domaćin Albaniji u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a povreda najskupljeg Albanca u istoriji zabrinula je ljubitelje fudbala u toj zemlji.

Maraš Kubmula je utakmicu Majorka - Atletiko Madrid završio već u 36. minutu kada je zamenjen zbog povrede.

Kumbula je imao probleme sa zadnjom ložom, a iako stepen povrede još uvek nije poznat, postoji realna opcija da određeni period provede van terena.

Od početka kvalifikacija Kumbula je igrao na tri od pet utakmica reprezentacije Albanije u grupi K.

Defanzivac je 2020. godine postao najskuplji albanski fudbaler ikada kada je Roma za njegov transfer iz Verone platila 26,5 miliona evra.

U Rimu se nije naigrao, već je išao na pozajmice u Sasuolo, Espanjol i sada Majorku.

Albanija je sa pet odigranih utakmica druga na tabeli sa osam bodova, dok je Srbija sa jednim mečom manje treća sa sedam bodova, dok je Engleska prva sa 15 bodova.

