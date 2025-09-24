Slušaj vest

Biće to okršaj dva prvaka svojih država, klubova koji su igrali kvalifikacije Lige šampiona.

Crvena zvezda i Seltik u utakmicu ulaze sa velikim očekivanjima, a crveno-beli se nadaju da će takmičenje otvoriti pobedom.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Direktan prenos ove utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, kao i na RTS 1, dok tektstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Ne propustiteFudbalTRI KANDIDATA ZA DVA MESTA ŠTOPERA PROTIV SELTIKA: Ima tu još nekoliko dilema i glavobolje za trenera Vladana Milojevića!
CZ9.jpg
FudbalSELTIKU NEĆE BITI PRIJATNO NA MARAKANI: Crvena zvezda prodala sve karte za istočnu tribinu!
Delije
FudbalARNAUTOVIĆ OPTIMISTA PRED SELTIK: Važno je da dobro počnemo, puna Marakana najveći adut...
Marko Arnautović
FudbalPRELEP GEST FUDBALERA CRVENE ZVEZDE OBILAZI SRBIJU! Dobili su premije za pobedu u derbiju, a oni novac prosleđuju u humanitarne svrhe!
partizan-zvezda-derbi-439940.JPG

Navijači Crvene zvezde proslavili gol Ivanića Izvor: Kurir