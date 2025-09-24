Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas otvaraju grupnu fazu Lige Evrope utakmicom protiv Seltika.
ZVEZDA VEČERAS OTVARA GRUPNU FAZU LIGE EVROPE! Seltik stiže na Marakanu - evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
Biće to okršaj dva prvaka svojih država, klubova koji su igrali kvalifikacije Lige šampiona.
Crvena zvezda i Seltik u utakmicu ulaze sa velikim očekivanjima, a crveno-beli se nadaju da će takmičenje otvoriti pobedom.
177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Direktan prenos ove utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, kao i na RTS 1, dok tektstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
