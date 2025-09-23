Slušaj vest

Nedved je osuđen na godinu i dva meseca uslovne kazne zatvora zbog finansijskih malverzacija iz perioda kada je bio funkcioner u Juventusu.

Sudija u Rimu je prihvatila zahtev za nagodbu o priznanju krivice Nedveda i nekadašnjeg predsednika Juventusa Andree Anjelija.

Anjeli je dobio šest mesci veću kaznu od čuvenog Čeha, a do odlaska u zatvor neće doći osim ako se u narednom periodu ne ponove prekršaju.

Kažnjen je u Juventus i to novčano, sa 156.000 evra, zbog toga što je tokom pandemije koronavirusa prikrivao finansijske izveštaje. Tužioci u u Torinu podigli optužne predloge, a sve je završilo na najvišim sudovima.

Juventus se već ranije suočio sa kaznom zbog ovoga - u sezoni 2022/23 oduzeti su bodovi u Seriji A i zabranjeno je učešće u evropskim takmičenjima.

