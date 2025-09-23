Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" protiv Seltika igraju prvi meč u Ligi Evrope.

Pred sutrašnju utakmicu novinarima se obratio šef stručnog štaba crveno-belih, Vladan Milojević:

- Ne bih rekao da stranci ne razumeju i da nisu motivisani. Imamo dosta stranaca koji su igrali derbi u svojim državama. Derbi Zvezde i Partizana je specifičan. Kod domačih igrača izaziva drugačije emocije, ali ne bih se složio da su manje motivisani. Ne dolaze oni samo zbog Evrope u Zvezdu, ali ovo su mečevi skroz drugačiji u odnosu na domaće prvenstvo. Dolazi ekipa koja nije prošla Kairat, isto kao mi.Imamo dosta rivala koje mogu da igraju u formatu Lige šampiona. Radujemo se što počinje sa Seltikom, baš jaka ekipa.

Pored Milojevića, na konferenciji je i Timi Maks Elšnik, koji je pričao o svom povratku u formu.

- Sigurno je bila neka manja kriza, koja je došla kao posledica povrede koju sam imao na leto. Sada sam to prošao. Derbi sam dosta odigrao, trener je bio zadovoljan. To je jedna utakmica, moram da nastavim ovako i pomognem ekipi do sledećih pobeda. Nije pojedinac bitan, već tim. Sigurno nas očekuje težak meč. Moramo biti na 100% - rekao je fudbaler Crvene zvezde.

Svestan je Milojević da je Seltik jedna ozbiljna ekipa.

- Ekipa koja je igrala plej-of LŠ, prošle godine bila učesnik LŠ. Mi imamo u grupi dosta ekipa koji mogu da igraju u formatu LŠ. Jaka su i dobrra ekipa, radujemo se što sve počinje baš sa Seltikom na Marakani - kazao je trener crveno-belih.

Šta je Zvezdina najveća prednost na sutrašnjoj utakmici?

- Mislim da je inspiracija. Kako se kome nametne. Seltik je velika ekipa u svom prvenstvu koja igra jako dobro. Ima puno detalja koje mogu da opredele utakmicu na jednu ili drugu stranu - jasan je Milojević.

Sada nema "bonusa", ali to mu ne predstavlja preterano olakšavajuću okolnost kada je u pitanju sastavljanje tima.

- Moje je pravilo da svaku utakmicu gledam posebno. Protiv Partizana smo se spremali samo za to. Svakako neće izaći isti sastav. I pre utakmice protiv Partizana sam to znao. Kostov je talentovan igrač i Stefan je odigrao odlično, oni treba da rastu. Sigurno će i ostali dobijati šansu. Koliko mi je teže ili lakše što nema bonusa? Puno o tome ne razmišljam.

Elšnik je upitan da li je gledao "Old firm"?

- Ne znam nikoga od njih. Malo smo pogledali derbi, bili smo u karantinu, imali smo vremena. Taj derbi je specifičan. Derbiji su sasvim posebne utakmice. Sve je na emociju i energiju. Taj derbi nije realan prikaz snage Seltika. Oni su velika ekipa. Svesni smo da nas čeka težak protivnik. Nije bitno u kom sastavu će izaći, mi moramo biti spremni da se potučemo kako treba. Znamo da je škotski fudbal dosta fizički, moramo biti dobri u tome. Neka Seltik razmišlja više o nama - odgovorio je Elšnik.

Vladan Milojević trener Crvene zvezde

Pričao je Milojević o ulozi favorita...

- Mislim da je Seltik dobra ekipa sa izuzetno iskusnim trenerom. Dosta novinara me je pitalo oko favorita. Po meni, favoriti ne postoje. Fudbal je igra inspiracije, momenta, trenutka... Vi možete da pišete i pričate, ali Seltik je ekipa koja je praveljan za LŠ. Fizički su jaki, biće inetesantna utakimica, sudariće se dve dobre ekipe i voleo bih da bude dobar meč.

Šta je predstavlja najveći hendikep za crveno-bele?

- Naš hendikep je što na svakih par meseci imamo jednu ekipu na pripremama, drugu u kvalifikacijama, treću u grupnim fazama. Puno ekipa je u dobrom momentumu, baš zato što imaju kostur ekipe gde menjaju jednog ili dva. Mi ćemo i ovu Ligu Evrope početi sa igračima koji nisu sa nama prošli pripreme. Treba to implementirati, mi vremena nemamo da treniramo jer igramo na svaka tri dana. Svesni smo svega toga- Biću direktan i odgovorću, siguran sam da ćemo biti sve bolji i bolji. Nemamo strpljenja za nove igrače, a neki put treba vreme. Ja sam strpljiv. Sami su svesni da nemamo puno vremena. Verujem da čemo da nađemo odgovarajuću hemiju.

Obratio se Milojević navijačima i pozvao ih na stadion.

- Voleo bih ko god može da dođe i da nas podrže. Vredni su, rade... Predstavljamo Srbiju i grad Beograd. Drago mi je da dolaze takve ekipe, sa velikom tradicijom. Ubeđen sam da će naši navijači da budu pobednici na tribini, kao i svaki put.