Govorio je Timi Maks Elšnik iskreno, priznajući da je tokom leta morao da radi na sebi.

- Sigurno je bila neka manja kriza, koja je došla kao posledica povrede koju sam zaradio na leto. Verujem da sam odigrao dobro u derbiju i da smo pobedili. Samo da nastavim ovako i da kao tim pobeđujemo u kontinuitetu. Čeka nas težak meč protiv Seltika, moramo biti na 100 odsto za tri boda - rekao je Elšnik i nastavio o Seltiku i škotskom fudbalu:

- Ne znam nijednog od igrača Seltika, sem što vidim na TV. Njihov derbi je specifičan, nije odraz snage dva tima, igra se na emociju i naboj. Seltik je dominantan u prvenstvu. Mi opet igramo kod kuće, moramo biti spremni da im se suprotstavimo, da iskoristimo naš kvalitet u napadu. Imamo igrače koji će da reše utakmicu, samo da mi budemo pravi, da pobeda ostane u Beogradu.

Veruje u Zvezdu i svoje saigrače Slovenac.

- Kao sportista i na treningu želiš da pobediš, a kamoli na utakmici. Imamo velike ekipe za protivnike u Ligi Evrope. Naša ekipa ima kvalitet, da budemo konkurentni u Evropi. Treba da idemo utakmicu po utakmicu, a prva je najbitnija. Mnogo bi nam značilo da u Evropi krenemo kako treba. Znamo kako nam je bilo prošle godine protiv Benfike. Idemo na pobedu, pa ćemo videti... Nema lakih utakmica u Evropi, svi znaju da igraju. Spremni smo za svakog, želeli smo Ligu šampiona, ali šta je, tu je... Prvi put igram Ligu Evrope i hoću da to bude najuspešnija evropska sezona za mene, da uđemo u nokaut fazu. Svaki put kad imaš šansu da pišeš istoriju, moraš da je iskoristiš.

Pomenuo je Elšnik Tomasa Handela, pojačanje iz Portugala sa kojim igra u tandemu.

- Došao je Tomas, dobar momak, dobar igrač, pravi profesionalac, radnik. Sviđa mi se njegov način igre i razmišljanja. Dolazi iz Portugala, tehnički je dobro potkovan i može nam dosta doneti. Voleo bih da da prvi gol, da mu se otvori... U Zvezdi nikad nije bio problem da te prihvate kad dođeš, tako je i meni bilo. Želimo Radetu Kruniću da nam se što pre vrati, znam da daje maksimum da se vrati, kako bi nam pomogao. Bitno je da svako od nas da 100 odsto od sebe i da ekipa pobeđuje.

Elšnik se nije previše radovao posle gola Partizanu, a sad je objasnio na svoj način zašto se to nije desilo.

- Skinuću sledeći put dres, istrčati dva kruga oko stadiona i dobiti žuti karton, možda crveni - smejao se Elšnik, kao i svi u medija centru, a onda nastavio:

- Mislio sam da sam bio u ofsajdu... Imao sam tri asistencije i falio mi je gol u derbiju. To je razlog zašto nisam imao neku reakciju. Bio sam strpljiv i čekao sam odluku sudije. Kad sam loše gledam da ne padnem, kad je dobro gledam da ne poletim. Takav sam. Ne uklizavam na kolena, ne slavim preterano... U meni ima emocija, ali ne vežbam radovanja. Možda nešto spremom za sledeći put!