ŠOK PRED MEČ CRVENE ZVEZDE I SELTIKA: Pojavile se kvote koje niko nije očekivao!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik na stadionu Rajko Mitić u sredu od 21.00 na startu Lige Evrope.
Uprkos činjenici da je Marakana rasporadata i da se očekuju krcate tribine stadiona Zvezde, poznate svetske kladionice dale su prednost Škotima.
Iako je Seltik u ne toliko zavidnoj formi, a u Beogradu će ga salekati vatrena atmosfera, kladionice su Škote proglasili favoritima!
Naime, kvota na pobedu Seltika u srcu Beograda iznosi 2.30, dok je kvota na Zvezdu 2.95. Za nerešen rezultat, kvota glasi - 3.50.
