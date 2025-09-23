Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik na stadionu Rajko Mitić u sredu od 21.00 na startu Lige Evrope.

Uprkos činjenici da je Marakana rasporadata i da se očekuju krcate tribine stadiona Zvezde, poznate svetske kladionice dale su prednost Škotima.

Partizan Crvena zvezda 177. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Dragan Tesic

Iako je Seltik u ne toliko zavidnoj formi, a u Beogradu će ga salekati vatrena atmosfera, kladionice su Škote proglasili favoritima!

Naime, kvota na pobedu Seltika u srcu Beograda iznosi 2.30, dok je kvota na Zvezdu 2.95. Za nerešen rezultat, kvota glasi - 3.50.

