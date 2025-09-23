Slušaj vest

Veliko interesovanje vlada za meč prvog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Seltika, koji će biti odigran na stadionu ”Rajko Mitić” u sredu 24. septembra od 21.00

Očekuju se velike gužve, te je izuzetno važno da se ispoštuju sve instrukcije kluba - koje prenosimo u celosti:

- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Seltika.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u sredu 24. septembra od 18 časova.

- Pun stadion znači i zagušenje prilaza oko stadiona, te stoga klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.

