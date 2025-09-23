Slušaj vest

Jedan od derbija prvog kola Lige šampiona između Liverpula i Atletika iz Madrida doneo je dosta uzbuđena na terenu, ali i pored njega.

Dijego Simeone na utakmici protiv Liverpula Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

 Liverpul je posle dramatičnog finiša slavio 3:2, i to golom Virdžila van Dajka u sudijskoj nadoknadi.

Taj gol izazvao je niz ružnih scena na Enfildu. Navijači domaće ekipe burno su proslavili gol, a neki su preterali u slavlju i vređali klubu španske ekipe. Dijego Simeone je pokušao da se sukobi sa jednim navijačem, dok je član stručnog štaba Atletika pljunuo jednog navijača Liverpula.

Očekuje se da će trener Atletika biti kažnjen jednom utakmicom suspenzije.

Kazna neće zaobići ni Liverpul. Engleski klub je na tapetu i zbog toga što su navijači ubacivali razne predmete na teren.

UEFA će pogledati sve dokaze i potom doneti odluku.

Ne propustiteFudbalSKOČIO DA SE BIJE SA NAVIJAČIMA, PA OTKRIO ŠTA SE DESILO! Kontroverzni Simeone objasnio zbog čega je poludeo na utakmici Lige šampiona
Dijego SImeone u sukobu sa navijačima
FudbalSIMEONE PODIVLJAO NAČISTO - KRENUO DA BIJE NAVIJAČE: Trener Atletiko Madrida dobio crveni karton, a evo kako je završen ovaj incident
Dijego Simeone
FudbalDA LI JE OVO NAJGORI GUBITNIK NA SVETU?! Čuveni Argentinac se oglasio posle debaklja! Evo šta je rekao nakon što je njegov tim pregažen
Dijego Simeone
FudbalDIJEGO SIMEONE SVEDOK UBISTVA UKRAJINSKOG POLITIČARA! Odveo decu u školu, pa prisustvovao horor sceni! Supruga slavnog trenera otkrila detalje!
Andrij Portnov.jpg

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir