LIVERPULU I SIMEONEU PRETI SUSPENZIJA: Ružne scene na Enfildu izazvale reakciju UEFA
Jedan od derbija prvog kola Lige šampiona između Liverpula i Atletika iz Madrida doneo je dosta uzbuđena na terenu, ali i pored njega.
Liverpul je posle dramatičnog finiša slavio 3:2, i to golom Virdžila van Dajka u sudijskoj nadoknadi.
Taj gol izazvao je niz ružnih scena na Enfildu. Navijači domaće ekipe burno su proslavili gol, a neki su preterali u slavlju i vređali klubu španske ekipe. Dijego Simeone je pokušao da se sukobi sa jednim navijačem, dok je član stručnog štaba Atletika pljunuo jednog navijača Liverpula.
Očekuje se da će trener Atletika biti kažnjen jednom utakmicom suspenzije.
Kazna neće zaobići ni Liverpul. Engleski klub je na tapetu i zbog toga što su navijači ubacivali razne predmete na teren.
UEFA će pogledati sve dokaze i potom doneti odluku.