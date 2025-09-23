Slušaj vest

Iako su postojali strahovi da je u pitanju teža povreda prednjih ukrštenih ligamenata, prve procene ukazuju da nije došlo do takvog oštećenja. Madueke, koji je ovog leta stigao iz Čelsija, zamenjen je na poluvremenu i od tada prolazi detaljna medicinska ispitivanja.

Lekari čekaju da otok splasne kako bi postavili konačnu dijagnozu, ali je već sada jasno da će engleski reprezentativac van terena biti najmanje šest nedelja, što se smatra najoptimističnijim scenarijem, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Ukoliko se početna prognoza potvrdi, krilni napadač vratiće se najranije u novembru, što znači da će propustiti niz važnih utakmica u Premijer ligi i Evropi. Madueke sigurno neće biti u sastavu za duele Engleske protiv Velsa i Letonije, a pod znakom pitanja je i njegov nastup u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv Srbije i Albanije sredinom novembra.

Arsenal 8. novembra gostuje Sanderlendu u prvenstvu, a ukoliko Madueke ne bude spreman ni za taj meč ni za reprezentativnu pauzu, povratak na teren mogao bi da usledi tek u gradskom derbiju sa Totenhemom 23. novembra.

(Beta)