DRINČIĆ SEDA NA KLUPU SUPERLIGAŠA: Na radaru je nakon užasnog starta srpskog kluba!
Poraz od kragujevačkog Radničkog ujedno je označio i rastanak Spartaka sa Dušanom Đorđevićem. Usled nezadovoljstva izazvanog neočekivano skromnim otvaranjem sezone odlučili su se Subotičani za promenu na klupi.
Na Gradskom stadionu započeli su potragu za novim šefom stručnog štaba, a prema saznanjima "Meridian sporta", kao kandidat izdvojio se Nikola Drinčić.
Mladi stručnjak, bivši as Partizana, slobodan je u izboru nove sredine od minule zime kada je napustio redove niškog Radničkog.
Posao još nije završen, ali postoje izgledne šanse da Drinčić uskoro stigne na sever Srbije i preuzme dirigentsku palicu Golubova. Brzo po završetku bogate igračke karijere uplovio je u trenerske vode, a prvi angažman imao je na klupi današnjeg prvoligaša - Zemuna.
