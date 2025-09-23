Slušaj vest

Poraz od kragujevačkog Radničkog ujedno je označio i rastanak Spartaka sa Dušanom Đorđevićem. Usled nezadovoljstva izazvanog neočekivano skromnim otvaranjem sezone odlučili su se Subotičani za promenu na klupi.

Na Gradskom stadionu započeli su potragu za novim šefom stručnog štaba, a prema saznanjima "Meridian sporta", kao kandidat izdvojio se Nikola Drinčić.

Nikola Drinčić Foto: Starsport

Mladi stručnjak, bivši as Partizana, slobodan je u izboru nove sredine od minule zime kada je napustio redove niškog Radničkog.

Posao još nije završen, ali postoje izgledne šanse da Drinčić uskoro stigne na sever Srbije i preuzme dirigentsku palicu Golubova.  Brzo po završetku bogate igračke karijere uplovio je u trenerske vode, a prvi angažman imao je na klupi današnjeg prvoligaša - Zemuna.

Ne propustiteKošarkaISPUŠTENA JOŠ JEDNA NBA OPCIJA ZA POJAČANJE NA CENTRU: Dok Partizan čeka, drugi dovode šakom i kapom!
Montrez Harel
Ostali sportoviTURČIN I BELGIJANKA OJADILI SRBIJU: Kontroverzne odluke sudija pogurale Iran u četvrtfinale Svetskog prvenstva
Odbojka, sudije
Ostali sportoviIZJAVA KRECUA ZA KRAJ: Srbija eliminisana sa Svetskog prvenstva od Irana - selektor stavio tačku!
Selektor Srbije George Krecu
Ostali sportovi"VEĆ SAM PRESTAO DA SLAVIM..." Selektor Irana ostao skroman posle pobede nad Srbijom
Roberto Pjaca

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport