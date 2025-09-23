Slušaj vest

Mateo Politano je 2020. godine iz Intera došao na pozajmicu u Napoli, koji je posle toga otkupio njegov ugovor. Za klub iz Napulja odigrao je 238 utakmica, postigao je 34 golova i imao je 35 asistencija.

Osvojio je dve šampionske titule u Seriji A i Kup Italije.

Tokom karijere igrao je za Romu, Peruđu, Peskaru i Sasuolo.

Igrao je za mlade reprezentacije Italije, a za A selekciju debitovao je 2018. godine, odigrao je 16 utakmica i postigao četiri gola.

(Beta)

Ne propustiteFudbalNAUČILI SU NA TEŽI NAČIN! Navijačima Ajntrahta zabranjeno gostovanje u Napulju
Policija tokom sukoba navijača Napolija i Ajntrahta
FudbalSRBIN ODUŠEVIO ČUVENOG GVARDIOLU: Neverovatan golman! Izvodi neke čudesne odbrane!
Vanja Milinković-Savić
FudbalPO TRADICIJI U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Superkup Italije u decembru u Rijadu
profimedia-1002545454.jpg
FudbalSERIJA A: Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, remi Đenove i Lečea
Napoli

Izjava Stefana Markovića Izvor: Kurir sport