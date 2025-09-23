Slušaj vest

Fudbaleri Seltika u sredu od 21.00 gostuju Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u prvom kolu grupne faze Lige Evrope.

Dan uoči duela protiv srpskog šampiona, medijima se obratio trener Seltika Brendon Rodžers:

- Oba kluba su ispala u poslednjoj rundi kvalifikacija i želela su da budu deo toga. Ali sada se radujemo ovom takmičenju. Prevazišli smo razočaranje i želimo da budemo uspešni u ovom takmičenju. Želimo ozbiljno da se potrudimo u ovom takmičenju. Želimo da guramo napred i postignemo uspeh i verujemo da to možemo. Moramo da zaboravimo Ligu šampiona, to je prošlost. Treba da gledamo napred.

O čuvenom tunelu Marakane:

- Čuo sam o tome da taj prolazak traje dva minuta, tako da ćemo o tome pričati sutra. Ali šta da radimo, moramo to da prihvatimo, ovo je neverovatna prilika da dođemo i igramo na istorijski važnom stadionu. Dosta sam čuo o ovom mestu i verujem da će biti divna atamsofera, tako da se stvarno radujem što igramo ovde.

Na pitanje da li oseća pritisak, jer je Zvezda dobila večiti derbi, a publika Seltika je nezadovoljna zbog neigranja u LŠ, Rodžers je poručio:

- Sa fudbalskog aspekta, naš tim raste i razvija se. Nećemo promeniti svoj mentalitet, Zvezda je na svom terenu i želi dobro da igra. Uvek poštujemo svog rivala, pripremamo se za teške utakmice. Mi imamo šta da ponudimo teškim rivalima, imamo brzinu u svom timu, taktičke igrače i možemo da postignemo golove. Želim da to bude teška noć za Zvezdu - rekao je Rodžers i dodao:

- Naravno da smo gledali kako je Zvezda igrala u derbiju, to je bila dobra pobeda za njih. Gledali smo i neke evropske mečeve. Ne znam kakav tim će izvesti, ko god izađe mora da počne jako. Morate da zaslužite pravo da igrate fudbal. U DNK Seltika je to jasno – igramo ofanzivno, ali razumite da svako ima svoj način igre - rekao je Rodžers.

