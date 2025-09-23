Slušaj vest

Selektor Austrije Ralf Rangnik ponovo je završio u bolnici.

Ralf Rangnik Foto: Marco Steinbrenner/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako tamošnji mediji javljaju, 67-godišnji stručnjak je pokupio "bolničku bakteriju" posle poslednje operacije u Bavarskoj.

Rangnik je u junu otišao na rutinsku operaciju skočnog zgloba. Međutim, rana se inficirala, pa je u julu ponovo morao "pod nož".

Iako se očekivalo da će se u potpunosti oporaviti, infekcija je napravila novi problem.

Umesto njega, posao selektora u naredne dve utakmice u kvalifikacijama za Mundijal protiv San Marina i Rumunije, preuzeće asistent Lars Kornetka.

