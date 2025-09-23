Fudbaleri Atletik Bilbaa i Đirone odigrali su u Bilbau nerešeno 1:1, u šestom kolu španske Primere.
LA LIGA: Remi Atletik Bilbaa i Đirone, nerešeno i u duelu Espanjola i Valensije
Povela je Đirona golom Azedina Unahija u devetom minutu, a Bilbao je izjednačio pogotkom Mikaela Hauregisara u 48. minutu.
Bilbao je peti sa 10 bodova, a Đirona je na poslednjem, 20. mestu sa dva boda.
U narednom kolu, Bilbao će gostovati Viljarealu, dok će Đirona dočekati Espanjol.
U istom terminu, fudbaleri Espanjola i Valensije su u Barseoloni odigrali nerešeno 2:2.
Strelci za Valensiju bili su Arno Dandžuma u 15. i Ugo Duro u 62. minutu.
Golove za domaći tim postigli su Leandro Kabrera u 59. i Ćavi Puado u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Espanjol je treći sa 11 bodova, a Valensija je na devetom mestu sa osam poena.
U narednom kolu, Valensija će dočekati Ovijedo.
