Uprava Fudbalskog kluba Sarajevo odlučila je da se solidariše sa navijačima, te će bojkotovati predstojeći gradski derbi protiv Željezničara koji se igra u subotu na Grbavici.

Navijači Sarajeva, Horde zla

Navijači Sarajeva odlučili su da ne prisustvuju derbiju nezadovoljni brojem ulaznica koji su im namenili domaćini.

"FK Sarajevo nije uprava nego navijači, i ako za njih nema mesta na stadionu, nema ni za nas. Ponuda koja nam je upućena nije zadovoljila potrebe naših navijača, niti standarde koji su za nas neupitni. Treći put u ovoj sezoni našoj Bordo porodici uskraćena je prilika da bude uz svoj tim. To nije samo statistika, nego poruka koju ne možemo i nećemo ignorisati.

Zbog toga, stojimo na istoj strani. Predsednik, uprava i zaposleni FK Sarajevo neće prisustvovati utakmici na Grbavici. Naša mesta su uz našu publiku, ma gde oni bili.

Činjenica da grad Sarajevo ostaje bez pravog duha derbija zbog nekoliko stotina prodanih ulaznica više koliko iznosi tampon zona koja mora ostati prazna je istinsko razočarenje za sve ljubitelje fudbala sa koje god strane stajali.

Zbog njih i zbog našeg obraza, FK Sarajevo ostaje dosledan. Kad se igra na Koševu, navijačima Željezničara otvorićemo tribine u punom kapacitetu, uz odobrenje nadležnih institucija. To je naš standard i način na koji čuvamo vrednosti ovog sporta.

Fudbal bez navijača gubi svaki svoj smisao, a mi nećemo pristati da budemo deo takve igre", stoji u saopštenju FK Sarajevo.

Gde je nastao problem?

Gostujući navijači su tražili 1.000 ulaznica, ali je domaćin pristao na manji broj zbog bezbednosne tampon zone koja mora da se napravi između domaćih i gostujućih navijača. Željezničar nije pristao da se odrekne dela tribine sa svojim navijačima kako bi izašao u susret gostima.

Međutim, klub sa Grbavice je nedugo zatim kroz saopštenje ponudio svoju verziju priče.

"FK Željezničar obaveštava javnost da na predstojećem derbiju u subotu neće biti prisustva gostujućih navijača.

Na sastanku održanom 16. septembra sa predstavnicima FK Sarajevo i MUP-a KS, dogovorena je dinamika organizacije utakmice. Dan kasnije, FK Željezničar je uputio zvaničan dopis FK Sarajevo, kojim je ponuđeno 515 ulaznica za gostujuću tribinu, uz jasno definisan rok za odgovor – petak, 19. septembra u 12:00 sati. U dopisu je precizirano da će, u slučaju izostanka odgovora, biti smatrano da gostujući navijači neće prisustvovati utakmici.

Budući da FK Sarajevo nije dostavio odgovor u predviđenom roku, FK Željezničar je, u skladu s tim, u subotu, obavestio da doček gostujućih navijača neće biti organizovan.

Tek u ponedeljak, 22. septembra, FK Sarajevo je poslao predlog za povećanje broja ulaznica (1.000) i dogovor o recipročnoj razmeni za budući derbi na Koševu. Međutim, zbog nepoštovanja prethodno utvrđenih rokova i dogovora i jako kompleksne organizacije sa bezbednosnog aspekta, subotnji derbi će se igrati bez prisustva gostujućih navijača.

FK Željezničar je, uprkos ograničenim kapacitetima usled radova na južnoj tribini i potrebe za formiranjem tampon zona, pokazao spremnost za prisustvo gostujućih navijača. Nažalost, zbog neblagovremene reakcije druge strane, to ovog puta nije bilo moguće realizovati", stoji u saopštenju FK Željezničar.