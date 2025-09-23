Slušaj vest

Veče engleskog Liga kupa obeležio je duel Liverpula i Sautemptona, uz neverovatan potez mladog Uga Ekitikea.

Dugo su navijači Liverpula čekali završetak sapunice oko transfera Aleksandera Isaka, a onda je u poslednjim satima prelaznog roka i zvanično pao potpis.

Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Liverpul je u trećem kolu Liga kupa na domaćem terenu savladao Sautempton sa 2:1.

Izveo je Arne Slot drugu postavi, ali je bilo i nekoliko igrača koji konkurišu za prvu.

I baš je najnovije pojačanje "redsa" Aleksander Isak na svom debiju postigao i prvi gol, dovevši svoj tim u vođstvo u 43. minutu.

Uspeo je Liverpul da izdrži do kraja i sa igračem manje i plasira se u osminu finala Liga kupa.

Ostali rezultati Liga kupa u utorak:

Barnsli – Brajton 0:6

Barnli – Kardif 1:2

Fulam – Kembridž 1:0

Linkoln – Čelsi 1:2

Vigan – Vajkomb 0:2

Vulvs – Everton 2:0

Reksam – Reding 2:0

