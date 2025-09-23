KONAČNO: Prvenac Isaka u dresu Liverpula, ludilo na Enfildu! (VIDEO)
Veče engleskog Liga kupa obeležio je duel Liverpula i Sautemptona, uz neverovatan potez mladog Uga Ekitikea.
Dugo su navijači Liverpula čekali završetak sapunice oko transfera Aleksandera Isaka, a onda je u poslednjim satima prelaznog roka i zvanično pao potpis.
Liverpul je u trećem kolu Liga kupa na domaćem terenu savladao Sautempton sa 2:1.
Izveo je Arne Slot drugu postavi, ali je bilo i nekoliko igrača koji konkurišu za prvu.
I baš je najnovije pojačanje "redsa" Aleksander Isak na svom debiju postigao i prvi gol, dovevši svoj tim u vođstvo u 43. minutu.
Uspeo je Liverpul da izdrži do kraja i sa igračem manje i plasira se u osminu finala Liga kupa.
Ostali rezultati Liga kupa u utorak:
Barnsli – Brajton 0:6
Barnli – Kardif 1:2
Fulam – Kembridž 1:0
Linkoln – Čelsi 1:2
Vigan – Vajkomb 0:2
Vulvs – Everton 2:0
Reksam – Reding 2:0
