Jedan navijač Seltika prebačen je večeras u Urgentni centar zbog povrede koje je zadobio u tuči u centru Beograda!

Navijač iz Škotske (34), prema nezvaničnim saznanjima, ima povrede glave.

Veća grupa huligana, podsetimo, napala je grupu stranih navijača koja je u majicama Seltika sedela u nekoliko kafića u Zmaj Jovinoj u strogom centru grada.

Svedoci navode da je sukobu prethodila kratka svađa i da se posle samo nekoliko sekundi nije znalo ko koga bije. Napadači su se razbežali pre dolaska policije dok se na snimcima i fotografijama sa mesta obračuna vide srča i prevrnuti stolovi i stolice.

Intervenisao je veliki broj pripadnika policije i za sada nije poznato da li je neko uhapšen.

Kurir.rs/Telegraf

