NESTVARNA GLUPOST FUDBALERA OD 95 MILIONA EVRA! Svi se pitaju da li je moguće da je ovo uradio
Aktuelni šampion Premijer lige je pobedio Sautempton rezultatom 2:1 u šesnaestini finala Liga kupa.
Strelac gola za pobedu u 85. minutu je bio Ugo Ekitike, centarfor koji je u letnjem prelaznom roku stigao na Enfild za oko 95 miliona evra.
Ovo je bio peti gol Ekitikea na zvaničnim utakmicama ove sezone i može da se kaže da je dobro započeo boravak u Liverpulu.
Međutim, ono što je uradio nakon gola za pobedu protiv Sautemptona ne sme da se dešava fudbaleru na takvom nivou.
Tokom proslave pobedonosnog gola, Ekitike je u euforiji skinuo dres, ali je problem to što je zaboravio da je u 53. minutu dobio žuti karton.
Sudija Bramal nije imao izbor, morao je da pokaže Francuzu drugi žuti, a zatim i crveni karton.
Inače, vođstvo Liverpulu na ovoj utakmici je doneo Aleksander Isak u 43. minutu, a to je prvi gol Šveđanina nakon što je za 145 miliona evra stigao iz Njukasla.
Jeidni gol za Sautempton je postigao Šej Čarls u 76. minutu.
Bonus video: