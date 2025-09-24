Slušaj vest

Aktuelni šampion Premijer lige je pobedio Sautempton rezultatom 2:1 u šesnaestini finala Liga kupa.

Strelac gola za pobedu u 85. minutu je bio Ugo Ekitike, centarfor koji je u letnjem prelaznom roku stigao na Enfild za oko 95 miliona evra.

Ovo je bio peti gol Ekitikea na zvaničnim utakmicama ove sezone i može da se kaže da je dobro započeo boravak u Liverpulu.

Međutim, ono što je uradio nakon gola za pobedu protiv Sautemptona ne sme da se dešava fudbaleru na takvom nivou.

Tokom proslave pobedonosnog gola, Ekitike je u euforiji skinuo dres, ali je problem to što je zaboravio da je u 53. minutu dobio žuti karton.

Sudija Bramal nije imao izbor, morao je da pokaže Francuzu drugi žuti, a zatim i crveni karton.

Inače, vođstvo Liverpulu na ovoj utakmici je doneo Aleksander Isak u 43. minutu, a to je prvi gol Šveđanina nakon što je za 145 miliona evra stigao iz Njukasla.

Jeidni gol za Sautempton je postigao Šej Čarls u 76. minutu.

