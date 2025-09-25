Slušaj vest

Fudbaleri Porta, koji će biti rival Crvene zvezde u 2. kolu Lige Evrope narednog četvrtka, na startu takmičenja savladali su Salcburg u gostima sa 1:0 (0:0).

Porto je bio bolji u prvom, a domaćin u drugom poluvremenu, međutim, nijedan tim nije uspeo da zatrese mrežu, van svih očekivanja, sve do 93. minuta.

Vilijam Gomeš je nekih 15-ak sekundi pre kraja na prelep način levom nogom šutirao i pogodio dalji ugao gola domaćina za krajnji trijumf Porta pred dolazak srpskog prvaka.

Ne propustiteFudbalGODINE SU SAMO BROJ - KLASA JE VEČNA: Olivije Žiru ušao u istoriju francuskog fudbala.
profimedia-1040276865.jpg
FudbalZVEZDINI RIVALI SLAVILI: Žiru spasao Lil, Steaua srećno do trijumfa u Holandiji!
profimedia-1040265789.jpg
FudbalHIT PRIZOR ISPRED SVLAČIONICA NA MARAKANI NAKON MEČA! Fudbaler Zvezde dugo sedeo na podu, a iznenadiće vas kada vidite šta je radio i sa kim
Jung Vu Seol sa fudbalerom Seltika posle utakmice
FudbalMARKO ARNAUTOVIĆ JE GAZDA NA MARAKANI: Osetili su to igrači Seltika! Dao je gol, imao volej za TV špice, a Ivaniću asistirao kao Mesi!
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika

Kikbokserka Aleksandra Krstić učestvuje na svetskom prvenstvu u Abu Dabiju! U svet borilačkih veština ušla zbog kilaže, a onda pokorila njegovu scenu Izvor: Kurir televizija