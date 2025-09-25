Gomes golom u nadoknadi doneo trijumf Portugalcima.
Fudbal
ALARM ZA ZVEZDU! Porto kaznio Salcburg u 93. minutu i upisao velika tri boda
Fudbaleri Porta, koji će biti rival Crvene zvezde u 2. kolu Lige Evrope narednog četvrtka, na startu takmičenja savladali su Salcburg u gostima sa 1:0 (0:0).
Porto je bio bolji u prvom, a domaćin u drugom poluvremenu, međutim, nijedan tim nije uspeo da zatrese mrežu, van svih očekivanja, sve do 93. minuta.
Vilijam Gomeš je nekih 15-ak sekundi pre kraja na prelep način levom nogom šutirao i pogodio dalji ugao gola domaćina za krajnji trijumf Porta pred dolazak srpskog prvaka.
