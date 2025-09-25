Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Seltika 1:1, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

Trener gostujućeg tima Brendon Rodžers prvi je izašao pred medije:

"Došli smo na atipičan stadion i igrači su reagovali na to, imali su pozitivan stav. U prvom poluvremenu smo bili agresivni, a onda kada smo došli pred gol, komplikovali smo i prodavali pasove. Drugo poluvreme je bilo mnogo bolje. Ihenačo je otvorio neke puteve, dao je gol. Zvezda je bila dobra, daje mnogo golova, a mi smo bili dobri u stvarima koje su naše i očekujemo da se popravi još", bile su prve reči trenera Seltika koji je odgovorio i na pitanje Kurira kakve će još utiske poneti iz Beograda i kako mu se čini Crvena zvezda:

"Prvo, atmosfera je bila fantastična, vrlo je slavna kad je ovaj stadion u pitanju. Impresioniran sam celim događajem. Zvezda je dobar tim, dobro vođen, sa dobrim igračima. Morali smo da budemo baš dobri da bismo došli do rezultata. U prvom poluvremenu je trebalo da budemo agresivniji, ali smo u drugom igrali zaista dobro. Verovatno je bod fer, dobar je ovo bod za nas, posebno u gostima."

Ihenačo je pokazao šta će doneti ove jeseni?

"Nema nikakve sumnje, zato smo ga i doveli u finišu prelaznog roka. Proveo sam više od četiri godine sa njim, znam njegove kvalitete. Sjajan osećaj, sjajan završetak, ali njegova igra je prava referenca za druge. Imao je još nekih trenutaka, kao i ostali, ali golman je bio na mestu."

Igrači reaguju kada dođu na ovako teška gostovanja, izgleda da im je to zaštitni znak…

"Apsolutno, to je ključ ako hoćete da osvajate bodove i pobeđujete. Ovaj stadion je poznat širom Evrope kao teško mesto za igranje, ali igrači su prigrlili izazov. Mogli smo da pobedimo, ali važno je da nismo izgubili."

A kako ste ih motivisali za drugo poluvreme? Stvarno su izašli potpuno drugačije.

"Morali smo da uradimo više. Rekao sam na poluvremenu da smo bili prespori i nedovoljno agresivni u dodavanju i to smo morali da razjasnimo na poluvremenu. Pogotovo kad vam treba dva minuta da prođete kroz tunel. Njihov golman je imao nekoliko fantastičnih odbrana, ali sve se svodi na agresiju, mnogo više smo pretili."

Još sedam utakmica do kraja…

"Moramo u Evropi da pobeđujemo. To je naš mentalitet, ali ako ne pobedite, sa zadovoljstvom ćete uzeti bod. Moramo i da koristimo domaći teren, volimo da igramo na Seltik parku, naši navijači su fantastični. Ima još sedam utakmica, 21 bod je u igri."

Crvena zvezda će utakmicu narednog kola odigrati 2. oktobra na gostujućem terenu protiv Porta, dok će Seltik istog dana u Glazgovu dočekati Bragu.

