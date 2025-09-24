Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Seltika su u Beogradu, u prvom kolu grupne faze takmičenja u Ligi Evrope, odigrali nerešeno 1:1 (0:0).

Seltik je poveo u 55. minutu pogotkom Kelečija Ihenača, a konačan rezultat postavio je deset minuta kasnije Marko Arnautović.

Odmah potom austrijski reprezentativac našao se u sukobu sa štoperom Seltika Lijamom Skejlsom, a veči incident sprečio je Mirko Ivanić.

Naime, Skejls ga je bezobrazno provocirao, a fudbaler Zvezde ga je zbog toga ščepao za vrat!

Pogledajte tu scenu:

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Ne propustiteFudbalDOK STE U BEOGRADU OVO NEMOJTE DA RADITE! Seltik uputio važno upozorenje navijačima pred utakmicu protiv Crvene zvezde
Navijači Seltika
FudbalMASKIRANI MUŠKARCI IH NAPALI DOK SU SEDELI U KAFIĆU U BEOGRADU! Povređeni navijač Seltika koji je završio u bolnici otkrio šta se desilo u centru grada
Navijači Seltika
FudbalZVEZDA VEČERAS OTVARA GRUPNU FAZU LIGE EVROPE! Seltik stiže na Marakanu - evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
FK Crvena zvezda
FudbalNAVIJAČ SELTIKA (34) HITNO PREVEZEN U URGENTNI CENTAR: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda
hitna-pomoc-noc-1.jpg

Kikbokserka Aleksandra Krstić učestvuje na svetskom prvenstvu u Abu Dabiju! U svet borilačkih veština ušla zbog kilaže, a onda pokorila njegovu scenu Izvor: Kurir televizija