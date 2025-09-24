Marko Arnautović u klinču sa fudbalerom Seltika.
Fudbal
ARNAUTOVIĆ NA METI ŠTOPERA SELTIKA - ŠČEPAO GA ZA VRAT! Pogledajte žestok sukob posle gola Zvezde
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde i Seltika su u Beogradu, u prvom kolu grupne faze takmičenja u Ligi Evrope, odigrali nerešeno 1:1 (0:0).
Seltik je poveo u 55. minutu pogotkom Kelečija Ihenača, a konačan rezultat postavio je deset minuta kasnije Marko Arnautović.
Odmah potom austrijski reprezentativac našao se u sukobu sa štoperom Seltika Lijamom Skejlsom, a veči incident sprečio je Mirko Ivanić.
Naime, Skejls ga je bezobrazno provocirao, a fudbaler Zvezde ga je zbog toga ščepao za vrat!
Pogledajte tu scenu:
Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši