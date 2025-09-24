Slušaj vest

FK Crvena zvezda u sredu je pustio u prodaju retro dres posvećen legendi kluba i trećoj Zvezdinoj zvezdi Draganu Džajiću.

U trenutku kada Crvena zvezda započinje novo evropsko poglavlje i takmičenje u Ligi Evrope, sa ponosom se u Ljutice Bogdana 1A sećaju velikih evropskih noći koje su oblikovale istoriju kluba.

Kad je žario i plaio terenima - Dragan Džajić Foto: Arhiva

Upravo je jedna takva noć, davne 1966. godine, zauvek upisana zlatnim slovima zahvaljujući Draganu Džajiću. Tada je treća Zvezdina zvezda 21. septembra briljantnom partijom protiv Atletika iz Bilbaa obeležila jednu od najlepših evropskih pobeda crveno-belih.

U četvrtom Zvezdinom, a drugom Džajićevom učešću u Kupu sajamskih gradova, takmičenju koje se smatra pretečom Kupa UEFA (kasnije Lige Evrope), budući kapiten crveno-belih je zasijao i postigao svoje prve golove. Crvena zvezda je tog 21. septembra 1966. godine dočekala nimalo naivnu ekipu Atletika iz Bilbaa. U svojim redovima imali su i nekoliko reprezentativaca, među kojima je bio i zvezda baskijske ekipe, slavni španski golman Hose Anhel Iribar.

Crvena zvezda je deklasirala Atletiko sa rezultatom 5:0, a fudbaleri španskog tima nisu uspeli da pronađu rešenje za mladog Džajića, koji je postigao svoj prvi gol u ovom takmičenju. Veoma talentovan sa nenadmašnim osećajem prostora, prepoznatljivog stila i specifičnog dugog koraka, bilo mu je prosto nemoguće oduzeti loptu.

Zbog toga je bio i najveća opasnost za odbranu Atletika, Hose Iribar bio je prinuđen da dva puta vadi loptu iz mreže posle njegovih udaraca, a na ovoj utakmici Dragan Džajić je zabeležio i jednu asistenciju kada je strelac bio Stevan Ostojić.

Legenda bio, legenda i ostao - Dragan Džajić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Priče o fudbalskoj veličini kakva je Dragan Džajić prenose se sa kolena na koleno, a upravo replika njegovog dresa ostaće uspomena za ceo život svakom ljubitelju, ne samo Crvene zvezde, već fudbala i sporta. Retro dres Zvezdine legende možete obezbediti u Red Star šopu na Marakani, kao i onlajn putem sledećeg linka.

