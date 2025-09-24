Slušaj vest

Mladi štoper povredio se u svom debiju za Liverpul u pobedi nad Sautemptonom u Liga kupu.

Trener Liverpula Arne Slot izjavio je posle meča da je 18-godišnjak odmah znao da je povreda ozbiljna.

"Ovo je situacija koju moramo da procenimo, a obično se ovakve stvari ne rešavaju za pet ili deset minuta. Moramo da sačekamo do sutra da vidimo kako će izgledati i potom da uradimo magnetnu rezonancu", rekao je Slot.

Leoni je teren napustio u 81. minutu utakmice.

(Beta)

