Fudbaler Liverpula Đovani Leoni pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena, i duži period će odsustvovati sa terena, preneo je Skaj Sport.
NOVI PROBLEMI ZA LIVERPUL: Leoni pokidao prednje ukrštene ligamente!
Mladi štoper povredio se u svom debiju za Liverpul u pobedi nad Sautemptonom u Liga kupu.
Trener Liverpula Arne Slot izjavio je posle meča da je 18-godišnjak odmah znao da je povreda ozbiljna.
"Ovo je situacija koju moramo da procenimo, a obično se ovakve stvari ne rešavaju za pet ili deset minuta. Moramo da sačekamo do sutra da vidimo kako će izgledati i potom da uradimo magnetnu rezonancu", rekao je Slot.
Leoni je teren napustio u 81. minutu utakmice.
(Beta)
