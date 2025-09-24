Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltik u utakmici 1. kola ligaške faze Lige Evrope.

Nakon prvog poluvrremena bez golova u kome su crveno-beli dominirali, Seltik je poveo početkom drugog dela igre golom Ikenača.

Zvezda je potom ponovo pritisnula, a veliku inicijativu crveno-belih krunisao je Marko Arnautović u 65. minutu.

Nakon velike gužve u šesnaestercu i povratne lopte Učene sa desne strane, Arnautović se najbolje snašao i bukvalno ugurao loptu u mrežu.

Arnautović je tako postigao prvi evropski gol za Zvezdu u vrlo važnom momentu.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu Izvor: Arena 1 Premium

Ne propustiteFudbalŠOK NA MARAKANI - SELTIK KAZNIO ZVEZDU: Pogledajte pogodak kojim su gosti poveli
IMG-20250924-WA0070.jpg
FudbalSPEKTAKULARNA KOREOGRAFUA DELIJA PRED SELTIK I ZANIMLJIVA PORUKA: Svetla tačka srpskog sporta...
WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.05.15.jpeg
FudbalTUŽNA SCENA NA MARAKANI PRED MEČ ZVEZDE I SELTIKA: Minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića
Minut ćutanja za Dejana Milovanovića na meču Zvezda - Seltik
FudbalVELIKA GUŽVA ISPRED MARAKANE: Crvena zvezda će imati sjajnu podršku protiv Seltika
WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.27.41.jpeg

Radost navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir