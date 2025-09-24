Arnautović postigao prvi evropski gol za Zvezdu
LIGA EVROPE
ARNAUTOVIĆ ZA EKSPLOZIJU NA MARAKANI: Ovako je Zvezda izjednačila protiv Seltika!
Nakon prvog poluvrremena bez golova u kome su crveno-beli dominirali, Seltik je poveo početkom drugog dela igre golom Ikenača.
Zvezda je potom ponovo pritisnula, a veliku inicijativu crveno-belih krunisao je Marko Arnautović u 65. minutu.
Nakon velike gužve u šesnaestercu i povratne lopte Učene sa desne strane, Arnautović se najbolje snašao i bukvalno ugurao loptu u mrežu.
Arnautović je tako postigao prvi evropski gol za Zvezdu u vrlo važnom momentu.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
