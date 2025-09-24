Škotski navijači su ispunili boks namenjen gostujučim navijačima
Fudbal
NAVIJAČI SELTIKA ISPUNILI BOKS ZA GOSTE: Škoti u velikom broju stigli u Beograd
Slušaj vest
Fudbaleri Seltika imaće podršku dobrog broja navijača.
Crvena zvezda - Seltik, atmosfera Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Škotski navijači su ispunili boks namenjen gostujučim navijačima, a koji se nalazi između zapadne i južne tribine na stadionu "Rajko Mitić".
Podsetimo, Crvena zvezda i Seltik igraju utakmicu prvog kola Lige Evrope. Meč je na programu od 21 čas.
Reaguj
Komentariši