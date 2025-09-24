Slušaj vest

Fudbaleri Seltika imaće podršku dobrog broja navijača.

Crvena zvezda - Seltik, atmosfera Foto: Petar Aleksić

 Škotski navijači su ispunili boks namenjen gostujučim navijačima, a koji se nalazi između zapadne i južne tribine na stadionu "Rajko Mitić".

Podsetimo, Crvena zvezda i Seltik igraju utakmicu prvog kola Lige Evrope. Meč je na programu od 21 čas.

Ne propustiteFudbalCRVENA ZVEZDA - SELTIK: Crveno-beli protiv slavnog škotskog kluba na otvaranju Lige Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde slave gol u 177. večitom derbiju
FudbalSELTIK SKUPLJI OD ZVEZDE SKORO 52 MILIONA EVRA: Škoti imaju petoricu fudbalera sedmocifrene vrednosti, a srpski prvak samo jednog
Daizen Maeda, fudbaler Seltika
FudbalDOK STE U BEOGRADU OVO NEMOJTE DA RADITE! Seltik uputio važno upozorenje navijačima pred utakmicu protiv Crvene zvezde
Navijači Seltika
FudbalMASKIRANI MUŠKARCI IH NAPALI DOK SU SEDELI U KAFIĆU U BEOGRADU! Povređeni navijač Seltika koji je završio u bolnici otkrio šta se desilo u centru grada
Navijači Seltika

Slavlje ispred severa Izvor: Kurir