UEFA SMANJILA KAZNU ARSENALU: Umesto deset, "svega" sedam godina zabrane igranja u Evropi...
Evropska fudbalska unija (Uefa) smanjila je kaznu ekipi Arsenala iz Tivta na sedam godina zabrane igranja u Evropi, zbog navodnog nameštanja utakmice u kvalifikacijama za Ligu konferencija 2023. godine.
Crnogorski klub je prvobitnom odlukom iz jula kažnjen zabranom igranja u Evropi na 10 godina, kao i finansijskom kaznom od 500.000 evra.
Arsenal iz Tivta će novom odlukom morati da plati 100.000 evra manje, dok je fudbaleru Dušanu Puletiću ukinuta 10-godišnja suspenzija.
Povod za izbacivanje crnogorskog tima iz evropskih takmičenja bila je utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv jermenskog Alaškerta.
Revanš meč odigran pre dve godine izazvao je pažnju poljskih medija, koji su izveštavali o sumnjivim uplatama u završnici prvog poluvremena, tokom koje je Alaškert došao do prednosti od 2:0.
Prvi meč u Jermeniji završen je nerešenim rezultatom 1:1, dok je revanš u Crnoj Gori pripao Alaškertu rezultatom 6:1.