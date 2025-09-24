Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara i Radničkog iz Kragujevca odigrali su večeras nerešeno 1:1, u zaostaloj utakmici prvog kola Super lige Srbije.

Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

 Gosti iz Kragujevca poveli su u 42. minutu pogotkom Bojana Adžića, dok je bod Novom Pazaru doneo Stefan Stanisavljević u 82. minutu, pošto je bio najviši u skoku nakon kornera.

Novi Pazar posle devet odigranih utakmica zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 15 bodova, a Radnički iz Kragujevca je peti sa dva boda manje.

U sledećem kolu Novi Pazar gostuje TSC-u, dok Radnički gostuje Crvenoj zvezdi.

Ne propustiteFudbalRADOSLAV BATAK, NOVI ŠEF STRUČNOG ŠTABA ČARAPANA: Kadrovske promene u FK Napredak
Radoslav Batak, novi trener Napretka
FudbalTO ŠTO JE VIDEO U NOVOM SADU, NIJE NIGDE U KARIJERI! Vidosavljević presrećan u Vojvodini: "Ne pamtim da sam to imao negde..."
Milutin Vidosavljević
FudbalČUKARIČKI POBEDIO TSC: Ekipa sa Banovog brda prekinula niz od dva poraza i skočila na peto mesto
CUKARICKI-TSC_23.JPG
FudbalTSC STIŽE NA BANOVO BRDO, KALEZIĆ SE NADA POBEDI: "Idemo u Beograd po tri boda i želimo da igramo našu igru"
Darije Kalezić

Navijači Seltika Izvor: MONDO/Dušan Ninković