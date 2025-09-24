Novi Pazar posle devet odigranih utakmica zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 15 bodova, a Radnički iz Kragujevca je peti sa dva boda manje
Fudbal
STANISAVLJEVIĆ U FINIŠU SPASAO DOMAĆINA: Remi Novog Pazara i Radničkog iz Kragujevca
Slušaj vest
Fudbaleri Novog Pazara i Radničkog iz Kragujevca odigrali su večeras nerešeno 1:1, u zaostaloj utakmici prvog kola Super lige Srbije.
Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport
Vidi galeriju
Gosti iz Kragujevca poveli su u 42. minutu pogotkom Bojana Adžića, dok je bod Novom Pazaru doneo Stefan Stanisavljević u 82. minutu, pošto je bio najviši u skoku nakon kornera.
Novi Pazar posle devet odigranih utakmica zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 15 bodova, a Radnički iz Kragujevca je peti sa dva boda manje.
U sledećem kolu Novi Pazar gostuje TSC-u, dok Radnički gostuje Crvenoj zvezdi.
Reaguj
Komentariši