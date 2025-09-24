Slušaj vest

Fudbaleri Dinamo Zagreba ipak će narednog četvrtka gostovati u Srbiji.

Zbog dobro poznate poltičke situacije u Izraelu Dinamo će gostovati Makabiju iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli, pišu hrvatski mediji.

Nekoliko dana je u javnosti bilo određenih priča i diplomatskih pritisaka da se izraelski timovi, poput ruskih svojevremeno, izbace iz evropskih takmičenja, ali od toga izgleda neće biti ništa.

UEFA navodi da neće biti nikakvih promena i da će Dinamo Zagreb morati da dođe u Srbiju i u Bačkoj Topoli odigra utakmicu Lige Evrope protiv Makabija.

Istovremeno, izraelski fudbalski savez nastavlja da radi na očuvanju svog položaja u evropskom fudbalu, ali su svesni da postoji šansa da ih odstrane u jednom trenutku.

Iako je postojala šansa da se nešto promeni, za drugo kolo toga neće biti i Dinamo i Makabi odigraće meč po unapred utvrđenom rasporedu.

