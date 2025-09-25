Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 protiv Seltika na otvaranju Lige Evrope.

1/34 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

Crveno-beli su gubili na svom stadionu od 55. minuta, posle gola Ihenača, da bi Marko Arnautović u 65. minutu doneo bod svom timu.

Sudija Radu Petresku nije imao previše posla u ovom meču, mada je u nekoliko navrata izazvao bes navijača Crvene zvezde.

Ipak, izdvojila se jedna situacija iz kaznenog prostora Seltika posle koje su domaćini tražili penal, a VAR proveravao.

U samom finišu meča, tačnije u 87. minutu Zvezda je dobila korner pošto je jedan igrač gostiju izbacio loptu van igre. Signalizirali su domaći fudbaleri da je on rukom izbacio loptu, ali je VAR pokazao da je situacija bila čista.

"VAR je ovo tiho proveravao. Obe ruke su bile visoko podignute, gde je došlo do sumnje da je igrano rukom. Međutim, VAR je konstatovao da nije bilo igranja rukom", rekao je Jokić.

Crvena zvezda - Seltik Foto: Screenshot

Jokić se prethodno našalio i rekao "ovo tumačim kao "bilo je potrebno da se sudi penal":