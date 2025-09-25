Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 protiv Seltika na otvaranju Lige Evrope.

Foto galerija sa Marakane Foto: Petar Alekić, Petar Aleksić

 Crveno-beli su gubili na svom stadionu od 55. minuta, posle gola Ihenača, da bi Marko Arnautović u 65. minutu doneo bod svom timu.

Sudija Radu Petresku nije imao previše posla u ovom meču, mada je u nekoliko navrata izazvao bes navijača Crvene zvezde.

Ipak, izdvojila se jedna situacija iz kaznenog prostora Seltika posle koje su domaćini tražili penal, a VAR proveravao.

U samom finišu meča, tačnije u 87. minutu Zvezda je dobila korner pošto je jedan igrač gostiju izbacio loptu van igre. Signalizirali su domaći fudbaleri da je on rukom izbacio loptu, ali je VAR pokazao da je situacija bila čista.

"VAR je ovo tiho proveravao. Obe ruke su bile visoko podignute, gde je došlo do sumnje da je igrano rukom. Međutim, VAR je konstatovao da nije bilo igranja rukom", rekao je Jokić.

Crvena zvezda - Seltik
Crvena zvezda - Seltik Foto: Screenshot

Jokić se prethodno našalio i rekao "ovo tumačim kao "bilo je potrebno da se sudi penal":

Ne propustiteFudbalARNAUTOVIĆ NA METI ŠTOPERA SELTIKA - ŠČEPAO GA ZA VRAT! Pogledajte žestok sukob posle gola Zvezde
Marko Arnautović
FudbalNAVIJAČI NEZADOVOLJNI POSLE REMIJA Na udaru Milojević, sudija Rumun i dva fudbalera: Tužno!
IMG-20250924-WA0033.jpg
FudbalTUŽNA SCENA NA MARAKANI PRED MEČ ZVEZDE I SELTIKA: Minut ćutanja za prereno preminulog kapitena Dejana Milovanovića
Minut ćutanja za Dejana Milovanovića na meču Zvezda - Seltik
FudbalZVEZDI SAMO BOD NA PREMIJERI LIGE EVROPE: Arnautović spasao crveno-bele protiv raspoloženog Seltika
Crvena zvezda - Seltik

Radost navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir