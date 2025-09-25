Slušaj vest

Defanzivac Notingem Foresta i iskusni reprezentativac Srbije, Nikola Milenković, doživeo je povredu na gostovanju protiv Betisa u prvom kolu Lige Evrope.

U samom finišu utakmice u Andaluziji Nikola se uhvatio za zadnju ložu, seo na teren i zatražio izmenu. Potrajalo je dok nije napustio teren, jer igrači Betisa nisu želeli da zaustave igru, kako ne bi gubili vreme. U 93. minutu lopta je napustila teren i Nikola je sa bolnom grimasom na licu izašao iz igre, a zamenio ga je Vili Boli.

Povreda sjajnog defanzivca izazvala je zabrinutost u engleskom timu, ali i reprezentaciji Srbije, koju 11. oktobra očekuje ključni meč sa Albanijom za plasman u baraž kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.

Još uvek nema zvaničnih informacija opovredi. Kolika pauza čeka Milenkovića biće pozanto nakon detaljnih pregleda koje će srpski as odraditi u Engleskoj. Sudeći po njegovoj reakciji, situacija je prilično ozbiljna i pitanje je da li će jedan od kapitena nacionalnog tima biti na raspolaganju selektoru Piksiju za meč odluke u Leskovcu.

