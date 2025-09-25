Slušaj vest

Deklasirao je Inter Majami na gostovanju ekipu Njujorka rezultatom 4:0, a apsolutni junak utakmice bio je neuništivi Lionel Mesi.

Čudesni Argentinac upisao je asistenciju i postigao dva spektakularna gola u ubedljivom trijumfu svog tima.

Prednost Interu doneo je Baltazar Rodrigez, nakon sjajnog dodavanja Mesija. U 74. minutu meča viđen je prvi gol Argentinca, koji primio loptu od Busketsa, a onda se sjurio prema golu rivala i "bocnuo" golmana.

Luis Suarez povisio je na 3:0 sa bele tačke, a nakon toga usledila je nova majstorija po mnogima najboljeg igrača svih vremena. Uzeo je loptu na desnoj strani i izveo pravu malu magiju Mesi.

Mesi trenutno ima 24 postignuta gola i trenutno je najbolji strelac lige. Postao je i tek četvrti igrač u istoriji koji je na osam mečeva imao dva lili više gola. I to nije sve... Pored 24 gola upisao je i 13 asistencija i tako ispisao istoriju. Naime, on je prvi igrač ikada u MLS koji je zabeležio 35+ golova i asistencija u dve vezane sezone.

